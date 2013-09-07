"روز استقلال" ویل اسمیت قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال اسپای، چند سالی هست که صحبت درباره ساخت قسمت دوم فیلم "روز استقلال" پیش آمده است. در ماه مارس گذشته رولند امریش کارگردان فیلم اول تایید کرد که به کار روی قسمت دوم فیلم با عنوان "روز استقلال برای همیشه" مشغول است. ولی در ماه ژوئن با تأیید بر این‌که فقط یک فیلم جدید ساخته خواهد شد نام بیل پولمن (دیگر بازیگر فیلم اول) به پروژه به میان آمد.



اما به نظر می رسد که تغییراتی به وجود آمده باشد. البته هنوز چیزی رسما اعلام نشده اما امریش در حال مذاکره با اسمیت برای بازی در فیلم جدید است. امریش به دیجیتال اسپای گفت: پروژه هر ماه تغییر می کند. ساخت قسمت دومی با این عظمت نیازمند تلاش بسیار زیادی است. من قبلا می‌گفتم که ویل اسمیت در فیلم حضور پیدا نمی‌کند چون خودش گفته بود که برنمی گردد، با این حال اکنون با هم مذاکره می‌کنیم و هرچیزی ممکن است اتفاق بیفتد!

در قسمت اول این فیلم علمی تخیلی با نام "روز استقلال" که سال 1996 اکران شد، اسمیت در نقش خلبانی بازی کرد که با موجودات بیگانه فضایی مقابله می کند. بیل پولمن نیز نقش دوست او را بازی می‌کرد. به گفته امریش چه با حضور اسمیت و چه بدون حضور او، پروژه به طور قطع برای سال 2015 یا 2016 آماده اکران خواهد بود.

ویل اسمیت اعلام کرده بود برای بازی در هر فیلم 50 میلیون دلار پیشاپیش دریافت می‌کند. اما کمپانی فوکس قرن بیستم پاسخی به این درخواست ارایه نکرد. ماجرای قسمت دوم این اکشن ماجراجویانه و علمی تخیلی بیست سال پس از پایان قصه نسخه اصلی آن اتفاق می ‌افتد و مکان وقوع قصه، کهکشان خواهد بود.

این تنها مرور امریش از افتخارهای گذشته‌اش نبود و در مصاحبه با دیجیتال اسپای همچنین اعلام کرد که قصد دارد دوباره به دنیای "استارگیت" بازگردد. به گفته امریش "استارگیت" در ابتدا به عنوان یک سه‌گانه در نظر گرفته شده بود، اما با سال‌ها پخش تلویزیونی دیگر ساخت قسمت دیگری امکان پذیر نبود بنابراین او به کمپانی مترو گلدین مایر پیشنهاد بازسازی پروژه از نقطه آغازین و راه‌اندازی مجدد داستان را داد. به گفته او به زودی با انتخاب نویسنده‌ای جدید اخبار بیشتری از این پروژه منتشر خواهند شد.

قسمت اول فیلم علمی تخیلی "استارگیت" در سال 1995 به نمایش درآمد.