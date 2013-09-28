به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از روز دوم مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 تایلند در گروه E، جمعه شب تیم‌های زیر 16 سال (نوجوانان) امارات و سریلانکا برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 6 بر صفر تیم امارات به پایان رسید.

پیش از این دیدار هم تیم زیر 16 سال (نوجوانان) ایران که با هدایت مصطفی قنبرپور در این رقابتها به میدان رفته، برابر پاکستان میزبان مسابقات به پیروزی 2 بر صفر دست یافته بود.

در پایان دیدارهای روز دوم مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2014 تایلند جدول رده‌بندی گروه E به شرح زیر مشخص شد:

1- ایران 6 امتیاز - تفاضل گل 10+

2- امارات 6 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- پاکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

4- سریلانکا بدون امتیاز - تفاضل گل 14-

روز سوم و پایانی مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا در گروه E، فردا یکشنبه با برگزاری دو مسابقه به پایان می‌رسد که در یکی از این دیدارها تیم‌های ایران و امارات برای صعود مستقیم به تایلند برابر هم میدان می‌روند. در آن بازی شاگردان قنبرپور برای صعود به یک تساوی نیاز دارند.