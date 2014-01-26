سختی های فقدان پزشک متخصص برای مردم سیریک/ لزوم توجه به سهمیه مناطق محروم در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، علت نبود پزشک متخصص در سیریک را می توان چند عامل دانست که اصلی ترین آن منطقه محروم بودن این منطقه از کشورمان و همچنین نبود یک سری از امکانات رفاهی اجتماعی در این شهرستان است، شهرستان نو بنیاد سیریک هنوز نیازمند امکانات درمانی و بهداشتی مناسب و متناسب با جمعیت این شهرستان است.

تنها بیمارستان 32 تخته خوابی شهرستان سیریک همچنان با نبود پزشک متخصص روبرو است، این بیمارستان در سال 1390 تاسیس شد، در طول این 2 سال هر سال به تجهیزات تاسیساتی و تجهیزات پزشکی آن تا حدودی افزوده شد، اما پزشکان متخصص هنوز حاضر به خدمت در این شهرستان نیستد، عامل اصلی آن هم بیشتر محروم بودن این منطقه و کمبود امکانات رفاهی در اختیار پزشکان است. اما با همین کمبود امکانات و محرومیت 45 هزار نفر در این شهر چشم انتظار حضور پزشک متخصص و کاهش سختی سفرهای درمانی به شهرهای اطراف و حتی گاها استانهای همجوار است.

مردم شهرستان سیریک مشکلات زیادی را تحمل می کنند ولی نبود امکانات درمانی و بهداشتی بخصوص پزشک معالج امان مردم را بریده است، زیرا برای مداوا هزینه گزافی متحمل می شوند تا اینکه بتوانند برای معالجه به شهرستانهای هم جوار روانه شوند. در حال حاضر دو تا سه پزشک عمومی در بیمارستان سیریک بیشتر حضور ندارد.

پزشکان حاضر به طبابت در مناطق محروم و کم درآمد نیستند و باعث شده شهرهای محروم و کم جمعیت، از وجود پزشک متخصص هم محروم بمانند.

چنانچه از سمت دولت ها امتیازات و مشمولیتهای در نظر گرفته شود تا پزشکان متخصص برای ارائه خدمات پزشکی در این مناطق محروم تشویق شوند و یا با در نظر گرفتن سهم منطقه ای برای بومیان منطقه در ورودی دانشگاهای پزشکی، می توان پزشک در مناطق محروم را پرورش و در همان مناطق به خدمت گرفته شود. می توان با این کار هم به نوعی استعدادها شناسایی و به آنها کمک کرد و هم در تامین نیروی متخصص بی نیاز شد.

در جامعه امروزی پزشک از مشاغل پر درآمد محسوب می شود، پس مسلما پزشکان برای کسب درآمد بیشتر به سمت شهرهای پر جمعیت می روند که با اجباری شدن طرح های مانند متعهد به خدمت در مناطق محروم می توان این پزشکان را به اجبار در این مناطق نگهداشت.

علیرغم گلایه های مردم از نبود پزشک متخصص مدیر شبکه بهداشت و درمان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است سه پزشک متخصص در بیمارستان سیریک حضور دارند و در ادامه عنوان می کند: ما توانستیم در سال 91 سه پزشک متخصص اطفال، زنان و داخلی جذب کنیم. اکنون با تمام مشکلات موجود دارند به مردم این منطقه خدمات دهی می کنند.

دکتر احسان علیزاده اظهارداشت: تلاش می شود برای سال آینده بتوانیم زمینه ای فراهم کنیم که تمام متخصصان در این منطقه مطب برای درمان ومداوا داشته باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان محلی در رفع مشکلات پزشکی منطقه همگام نیستند، گفت: ما چندین بار درخواست تشکیل همایش خیرین سلامت شهرستان دادیم اما از سوی مسئولان محلی اقدام نشد.

دکتر علیزاده گفت: با تجهیز بیمارستان امام سجاد (ع) سیریک به اتاق عمل و فعال کردن تمام بخشها برای جمعیت این شهرستان کفایت می کند.

وی با بیان اینکه مناطق کم جمعیت برای پزشکان متخصص توجیه اقتصادی ندارد، گفت: نبود مسکن و همچنین مشکلات رفاهی و درآمد کافی برای پزشکان باعث کم استقبالی پزشکان متخصص در این شهرستان شده است.