به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر وزارت بهداشت به دنبال اجرای مرحله به مرحله طرح تحول نظام سلامت در کشور است، و برای ایجاد عدالت سلامت و ارائه عادلانه خدمات درمانی در تمام مناطق کشور تلاش می کند. در مرحله اول این طرح سعی در کاهش هزینه های درمان بوده و در مرحله دوم به دنبال ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته. در واقع از مهمترین و اساسی ترین مشکلات وزارت بهداشت و به نوعی مردم در شهرهای کوچک و بخصوص مناطق محروم ماندگاری پزشکان متخصص است که این یکی از دغدغه های همیشگی وزارت بهداشت بوده است، زیرا پزشکان متخصص حاضر به طبابت در این مناطق نمی شوند.

از نکات قابل توجه و رکن اساسی و مهم این طرح ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در تمام مناطق کشور بخصوص مناطق محروم است، اما با نبود پزشک و بیمارستان در مناطق محروم برعکس شده و این خدمات برای مناطق توسعه یافته و پر جمعیت صورت می گیرد.

با وجود اینکه دومین قدم وزارت بهداشت برای ایجاد تحول در نظام سلامت، و ماندگاری پزشک در مناطق محروم از خرداد ماه در بیمارستانهای دولتی کشور آغاز و جزو طرح هایی بود که به کمک بهداشت، درمان و سلامت جامعه آمده اما در شهرستان سیریک هیچگونه تغییری در حضور پزشکان متخصص و ماندگاری آنها ایجاد نشده است.

شهرستان سیریک از وجود یک بیمارستان با خدمات تخصصی و مناسب بی بهره است، و این باعث شده طرح تحول سلامت در این شهرستان عقیم بماند به طوری که با وجود اینکه دو مرحله از این طرح اجرایی شده هنوز هیچگونه بهره ای شامل مردم سیریک نشده است.

در اوایل سال گذشته سه پزشک متخصص اطفال، زنان و زایمان و جراح در مرکز اورژانس سیریک فعالیت داشته اند، که متاسفانه دوره طرح آنها تمام و به شهر خود بازگشتند و اکنون مرکز اورژانس در بیمارستان 32 تختخوابی بدون پزشک متخصص به صورت شبانه روزی با دو پزشک عمومی قعالیت می کنند.

ابزار هست پزشک نیست

بیمارستان سیریک در قالب بیمارستان 32 تختخوابی در سال 1391 شروع به فعالیت کرد. نقطه قابل توجه درباره این بیمارستان که باعث بالا رفتن توقع مردم شده این است که این بیمارستان به خیلی از امکانات و وسایل پزشکی روز مجهز است از جمله آزمایشگاه ، وسایل جراحی، رادیولژی و دیگر ابزار پزشکی اما متاسفانه پزشک متخصص که بتواند از این ابزار استفاده کند وجود ندارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تحول نظام سلامت با شعار ایجاد عدالت و ایجاد دسترسی به خدمات درمانی برای همه مردم در مناطق کشور بخصوص مناطق محروم اجرایی شد.

حسن موحدی از تمام دستگاهای اجرایی برای اجرای مطلوب طرح تحول نظام سلامت طلب همکاری کرد و اظهارداشت: باید تمام دستگاهای اجرایی برای ایجاد یک جامعه سالم و پویا کمک کنند تا هرچه بهتر این طرح به سر انجام برسد.

موحدی با اشاره به اینکه چنانچه مردم سیریک بخواهند از طرح نظام سلامت بهره مند شوند نیاز به امکاناتی مانند خط تلفن ثابت و شبکه اینترنت داریم، اضافه کرد: با گذشت 3 سال از ساخت بیمارستان سیریک اداره مخابرات این شهرستان حاضر نیست این بیمارستان را به خط تلفن ثابت تجهیز کند.

وی با بیان اینکه بیمارستان سیریک در محلی ساخته شده که جزو نقاط حادثه خیز جاده میناب - سیریک محسوب می شود خاطرنشان کرد: ساخت جاده 2 کیلو متری این بیمارستان در بلاتکلیفی مانده تا از جاده اصلی میناب سیریک آن را جدا کند، و از طرفی جزو مصوبات همیشگی جلسه شورای ترافیک شهرستان است که ساخت این جاده را شهرداری یا اداره مسکن و شهرسازی انجام دهد.

موحدی رفع همه این مشکلات را مستلزم همکاری شورای سلامت در شهرستان دانست و افزود: در بحث سلامت خیران به کمک درمان و سلامت این شهرستان بیایند تا اینکه از یک جامعه سالم برخوردار شویم.

وی گفت: قرار بر این شد که طرح توسعه بیمارستان سیریک از 32 تختخوابی به 64 تختخوابی از سوی خیران بومی منطقه صورت گیرد که متاسفانه تاخیر داشته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک گفت: در جهت طرح نظام سلامت در کشور مبنی بر ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، درخواست هایی داشتیم که پیش بینی می کنیم به زودی شاهد حضور پزشکان متخصص در سیریک باشیم.

امام جمعه سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، در پی انتشار مطلب از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، درباره انتقاد از وضع نابسامانی بیمارستان سیریک از سوی امام جمعه، بیان داشت: در واقع جای قدردانی است که با کمبود نیرو و پزشک در شهرستان، خیلی از مرگ و میرها به خاطر بیماری نبوده است.

حجت الاسلام صفایی هائری اظهارداشت: خیلی از طرح ها که در کشور اجرا می شود در این شهرستان شبکه بهداشت و درمان به صورت صددر صد با موفقیت انجام می دهد.

وی گفت: گلایه ما از کمبود پزشک متخصص در این شهرستان است. زیرا به همین منظور مردم بابت درمان هزینه های زیادی متحمل می شوند.

حجت الاسلام صفایی هائری عنوان کرد: در صورتی عدالت انجام می گیرد که دسترسی به خدمات درمانی برای عموم مردم هزینه های گزافی در پی نداشته باشد.

وی مطرح کرد: وزارت بهداشت باید به دنبال چاره ای برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم باشد، تا عموم مردم از عدالت نسبی برخوردار گردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در حال حاضر تمامي خدمات پزشكي سطح يك به صورت 24 ساعته به مردم در آن مركز ارائه مي شود.

محمد شکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقاد امام جمعه شهرستان سیریک به وضعیت نامناسب بیمارستان سیریک و خدمات ارائه شده در این مرکز بیان داشت: بيمارستان سيريك در ۱۸ بهمن ماه سال ۹۰ و با پيگيري هاي متعدد تحت عنوان مركز اورژانس شبانه روزي با بخشهاي اورژانس، تسهيلات زايماني، آزمايشگاه، راديولوژي و بستري موقت راه اندازي شد.

وی عنوان کرد: درمانگاه تخصصي اين مركز درماني از اواسط سال ۹۱ تا شهريور ماه سال جاري با سه نفر پزشك متخصص (داخلي، اطفال و زنان) فعال بوده و با توجه به اتمام دوره طرح پزشكان متخصص در حال حاضر فاقد پزشك متخصص است و پيگيري هاي لازم برای جذب متخصص از طريق معاونت درمان دانشگاه انجام شده است كه انشالله در آينده نزديك شاهد حضور متخصصان در آن مركز خواهيم بود.

به گفته شکاری، با توجه به فضاي كم فيزيكي آن مركز درماني رايزني هاي لازم با خيرين منطقه در خصوص گسترش فضاي فيزيكي آن انجام شده و با توجه به قول مساعد خير اين مهم نيز انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارداشت: در حال حاضر تمامي خدمات پزشكي سطح يك بصورت ۲۴ ساعته به مردم در آن مركز ارائه مي شود.

وی افزود: با توجه به زيرساختهاي ضعيف ارتباطي در شهرستان سيريك و با وجود پيگيري هاي فراوان با اداره مخابرات شهرستان تاكنون خط تلفن به بيمارستان واگذار نشده است و مخابرات تنها خط تلفن روستايي بصورت سيم كارت واگذار کرده است كه اميد است با حمايت فرماندار شهرستان و ساير مسئولان محلي اداره مخابرات زير ساختهاي لازم را فراهم کند.

شکاری با بیان اینکه دستورات لازم به معاونت درمان دانشگاه برای حل مشکلات داده شده، ابرازداشت: پيگيري هاي معاونت درمان و با هزينه اي بالغ بر ۷۰ ميليون ريال مقرر شد تلفن و اينترنت تحت شبكه براي بيمارستان راه اندازي شود.

وی عنوان کرد: با پيگيري هاي به عمل آمده و با همكاري مديريت آمار و فن آوري اطلاعات دانشگاه سيستم HIS در بيمارستان نصب و راه اندازي شده است.