انتقاد از افزایش دو برابری درآمد مالیاتی در بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 93، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: بودجه سال 92، 210 هزار میلیارد تومان بود و عملکرد ما 110 هزار میلیارد تومان، اما بودجه امسال 195 هزار میلیارد است. یعنی 85 درصد افزایش داشته ایم؛ مگر چه اتفاقی قرار است بیافتد که این 85 درصد تامین شود؟

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در سالی که قرار است رونق اقتصادی داشته باشیم، افزایش مالیات به تولید کشور ضربه می‌زند؛ پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال 92 بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین کرده بود، 49 هزار میلیارد بود، اما امسال این رقم به 66 هزار میلیارد وصولی رسیده است، در حالی که بودجه عمرانی استان‌ها 40 درصد کاهش یافته است.

لاهوتی ادامه داد: وصولی ما در سال گذشته 27 هزار میلیارد بوده است، اما امسال دولت باید دو برابر وصولی داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: این دولت قانونمند است و نمی تواند مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کند تا این اختلاف رقم را تامین کند. بنابراین برای تامین آن باید به مردم فشار بیاورد؛ حامل های انرژی صددرصد افزایش قیمت خواهد داشت. حال این سوال وجود دارد که آیا در شرایط کنونی امکان تامین آن وجود دارد یا نه؟