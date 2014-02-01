پیمان خاکسار مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «اومون‌را» از مهم‌ترین رمان‌های قرن بیستم روسیه است. نویسنده این رمان پست‌مدرن را پیش از فروپاشی شوروی نوشته است ولی کتاب بعد از دوران فروپاشی به چاپ رسیده است.

وی افزود: داستان «اومون‌را» درباره پسری است که عاشق فضانوردی است و مسیر رویاهای خود را به این ترتیب دنبال می‌کند تا وارد آکادمی فضانوردی روسیه می‌شود. اما در آن‌جا با یک فضای کافکایی عجیب و غریب روبرو می‌شود. ویکتور پله‌وین کارش را از دهه 90 آغاز کرده و از مدرنیست‌های روسیه محسوب می‌شود. کتاب‌های او طرفداران زیادی دارد و تا چاپ می‌شوند، به سرعت، حداقل به انگلیسی ترجمه می‌شوند. این کتاب، اولین رمان نویسنده‌اش است ولی او پیش از آن برای نوشتن داستان‌های کوتاه، جایزه بوکر روسیه را از آن خود کرده است و برای رمان‌های بعدی‌اش هم جایزه‌های مختلفی را از آن خود کرده است.

این مترجم در ادامه گفت: اولین نسخه این رمان در سال 1992 منتشر و راهی بازار نشر شده است و کتاب، در میان مخاطبان غربی به خوبی شناخته شده است. «اومون‌را» جایزه‌ای برای نویسنده‌اش به ارمغان نیاورده اما همان‌طور که اشاره کردم یکی از آثار شناخته شدن نویسندگان معاصر روسیه در غرب است. من کتاب را از روی دو نسخه مختلف ترجمه انگلیسی آن ترجمه کرده‌ام. قرار است این کتاب ظرف روزهای آتی توسط انتشارات زاوش منتشر و راهی بازار نشر شود.