ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه در 4 بازی اخیر نتایج بسیار خوبی کسب کرده ایم و اکنون نیز تمام هدف کادر فنی و بازیکنان ما شکست دادن استقلال صنعتی خوزستان در دیدار حساس هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال است.

وی نتیجه مسابقه تیمش با استقلال صنعتی خوزستان در چارچوب دیداری از هفته بیست و ششم بازی های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را مهم و سرنوشت ساز دانست و تصریح کرد: ما در چهار هفته متوالی امتیازات ارزشمندی را در مقابل حریفان کسب کرده ایم و در حالی که نسبت به استقلال صنعتی خوزستان از نظر تفاضل گل وضعیت بهتری در جدول رده بندی داریم اکنون در شرایطی با این تیم بازی می کنیم که می خواهیم از نظر امتیازی نیز نسبت به این تیم برتری داشته باشیم.

بختیاری زاده ادامه داد: استقلال صنعتی خوزستان و صبای قم در حال حاضر به دنبال وضعیت و جایگاه مطمئنی در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر هستند و بر همین اساس مسابقه دو تیم در هفته بیست و ششم لیگ برتر از اوج حساسیت برخوردار است و سه امتیاز آن ارزش فراوانی دارد.

مربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: ما در این دیدار بازیکن محروم نداریم ولی امیدواریم که مصدومان ما هر چه زودتر به ترکیب اصلی بازگردند تا بتوانیم به خوبی امتیازات پنج بازی آتی را جمع آوری کرده و به رده های بالای جدول نیز صعود کنیم.

وی اضافه کرد: برای این بازی تمرینات خوبی را سپری کرده ایم و تمام تلاش ما این بوده که بازیکنان را بعد از تساوی خوبی که در هفته بیست و چهارم در میهمانی تیم راه آهن شهر ری کسب کردیم، با انگیزه تر و آماده تر به مصاف تیم استقلال صنعتی خوزستان بفرستیم.

بختیاری زاده در ادامه به لزوم حمایت تماشاگران خوب و فوتبال دوست قمی از تیم فوتبال صبای قم در ادامه لیگ سیزدهم تاکید کرد و عنوان داشت: ما به سبب این حمایت ها شاهد روند رو به رشدی در تیم هستیم و خوشبختانه جایگاه تیم نیز بهتر شده است.

وی تاکید کرد: ما صد در صد مقابل استقلال صنعتی خوزستان و در خانه خود به دنبال کسب هر سه امتیاز مسابقه هستیم و در این دیدار تمام توان خود را به کار می گیریم تا با سه امتیاز از میدان خارج شویم زیرا می خواهیم خاطر تمام مردم قم را از بابت حضور صبا در لیگ برتر آینده مطمئن کنیم.

گفتنی است: تیم های فوتبال استقلال صنعتی خوزستان و صبای قم در دیداری از هفته بیست و ششم بازی های سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس از ساعت 15 عصر جمعه هجدهم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می روند.