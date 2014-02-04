پخش سخنرانی رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس از شبکه اول

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صدا و سیما در اقدامی پخش مستند کابوس کرکرس ها را که مدتها برای پخش آن تبلیغ کرده بود لغو و بدون اعلام قبلی سخنرانی رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مشترک دولت و مجلس را پخش کرد.

جلسه مشترک دولت و مجلس غیر علنی و غیر رسمی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد زیرا معمولا در این نشست مطالبی مربوط به امورات میان دو قوه مطرح می شود.

در این نشست رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به بحران هایی در زمینه بهداشت و درمان، عقب ماندگی ایران در برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی، بحران آلودگی هوا، بحران زیست محیطی، قطعی برق در سال آینده صحبت و در پایان این مباحث بر لزوم تصویب تبصره هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود.

خبر تنظیم شده این سخنرانی برخلاف روال گذشته سه روز بعد از انجام نشست از سوی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش مهر در جلسه علنی امروز ملجس شورای اسلامی تبصره هدفمندی یارانه ها که بر اساس آن دولت قصد داشت درآمد 63 هزار میلیاردی را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه کسب کند مورد بررسی قرار گرفت اما مجلس با تصویب یک پیشنهاد جایگزین این پیشنهاد دولت را کنار زد و دولت را مکلف کرد تا اردیهبشت ماه سال آینده لایحه هدفمندی یارانه را به مجلس ارائه داده و فاز دوم هدفمندی را از تیرماه سال آینده اجرا کند.

نوبخت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در این جلسه با پیشنهاد حذف تبصره هدفمندی به شدت مخالفت کرد و گفت: دولت شجاعانه و صادقانه تبعات اجرای هدفمندی یارانه ها را می پذیرد.

طبق اخبار منتشر شده رئیس جمهور قرار است فردا شب پس از اخبار سراسری ساعت 21 در گفتگوی تلویزیونی با مردم سخن بگوید. به نظر می رسد یکی از مهمترین محورهای این گفتگو موضوع هدفمندی یارانه ها و تصمیمات دولت در این زمینه باشد.