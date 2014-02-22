راهیان نور ضامن بقای فرهنگ شهادت و دفاع در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح شنبه با بیان این مطلب در ستاد راهیان نور استان مرکزی افزود: اجرای طرح اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی از طرح هایی است که با ید با توجه به هجمه سنین دشمن در جبهه فرهنگی علیه ارزشهای فرهنگی نظام با جدیت بسیار از سوی مسئولان دنبال شود.

وی با اشاره به نقش این طرح در آشنایی نسل جوان کشور با انچه در دوران هشت سال تحمیلی بر سر کشور ایران آمد و ایستادگی رزمندان انقلاب در این دوران گفت: بر همه دستگاه های اجرایی و صنایع فعال در استان است تا بسترهای لازم برای اعزام اقشار مختلف جامعه بالاخص نسل جوان را به این مناطق فراهم کنند.

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به فعالیت یش از دو هزار و 500 واحد صنعتی در نقاط مختلف استان گفت: این واحدها باید کمک های مالی لازم را در خصوص اعزام کاروان های راهیان نور انجام دهند.

مقیمی در ادامه بر ضروت تقویت برنامه های فرهنگی کاروانهای اعزامی به مناطق جنگی تاکید کرد و گفت: باید از حضور مردم بویژه جوانان و نوجوانان در مناطقی که روزگاری شهدای بزرگوار دفاع مقدس در آن مناطق قدم گذاشته اند، برای ترویج سیره شهدا بهره جست.

وی تاکید کرد: تبیین و تشریح مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس باید محور اصلی اعزام اقشار مختلف مردم به مناطق عملیاتی باشد و استفاده از سخنواران قهار در این حوزه یک ضرورت است.

فرهنگ دفاع و شهادت یکی از ثروت های ارزشمند جمهوری اسلامی است

استاندار استان مرکزی در ادامه از فرهنگ دفاع و شهادت به عنوان یکی از ثروتهای ارزشمند در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: دشمن می داند تا زمانی که این فرهنگ در میان ملت ایارن زنده و پویا ست نمی تواند گامی موفق در جهت اهداف شومش بردارد لذا همواره ثابت کرده در تلاش است تا با ضربه زدن به این مقدسات جایی برای پای خود در نظام باز کند.

مقیمی باتاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در بین نسل جوان گفت: بقا و پایداری نظا جمهوری اسلامی ایران در گرو ترویج این فرهنگ است و اعزام کاروان های راهیان نور، باید در اولویت فرهنگی دستگاه های استان و کشور باشد.

استاندار مرکزی در ادامه امنیت، سعادت و استقلال امروز ایران را میراث بجا مانده از رادتها و از خودگذشتگی ملت ایران برشمرد و گفت: این میراث که امروز با ایثار و گذشت و خون پاک شهیدان رقم خورده، بخشی از هویت تاریخ ایران اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه روح الله استان مرکزی نیز در این نشست از اعزام بیش از 30 هزار نفر تا پایان تابستان سال آینده به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور خبر داد و گفت: : اعزام راهیان نور دانش آموزی از 15 مهرماه سال جاری آغاز شده که تاکنون 9 هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شده اند که دو هزار دانش آموز آن دختر و مابقی دانش آموزان پسر بوده اند.

اعزام اقشار مختلف مردم استان مرکزی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس

محسن گلشن زاده عنوان کرد: فاز دوم اردوهای راهیان نور نیز از ابتدای اسفندماه جاری آغاز شده و در قالب این مرحله نیز بیش از دو هزار و 500 دانشجو از دانشگاه های سراسر استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می شوند.

وی با اشاره به اعزام اقشار مختلف مردم استان مرکزی به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از ابتدای فروردین ماه سال جاری گفت: اردوگاههای این استان در اندیمشک، خرمشهر و اهواز با وجود آنکه سالها از آغاز عملیات اجرایی آنها می گذرد همچنان نیمه کاره مانده و این مهم درصورتی است که حتی محروم ترین استان های کشور در این مناطق دارای اردوگاه هایی با امکانان بسیار مناسب هستند.