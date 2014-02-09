تحریم های جدید امریکا بی پاسخ نمی ماند/ مسائل موشکی خط قرمز است و قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره آخرین وضعیت اجرای توافق ژنو گفت: تا آنجایی که به اجرای گام اول توافق مربوط می شود همه چیز طبق برنامه پیش می رود.

وی افزود: از این جهت دچار مشکل نیستیم و هم ما و هم طرف مقابل تعهدات را در زمان خود انجام داده ایم. در 20 ژانویه قرار بود اقداماتی انجام دهیم که انجام شد و آژانس نیز راستی آزمایی و تأیید کرد و همزمان نیز طرف ها مقابل و آمریکایی دستوالعمل ها را برای تعلیق تحریم ها ارائه کردند.

عراقچی با اشار به اینکه جلسه شورای اتحادیه اروپا در روز 20 ژانویه برگزار شد و تصمیمات لازم اتخاذ شد ، اظهار داشت :آمریکا نیز دستورالعمل برای رفع تحریم ها را صادر کرد و در تاریخ اول فوریه نیز مبلغ مورد توافق به حساب ایران واریز شد و کارها طبق برنامه پیش می رود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اجرای توافق نهایی ، بیان کرد: تاریخ جدید برای شروع مذاکرات نهایی مورد توافق قرار گرفته است . 28 بهمن ما مذاکرات آغار می شود که مذاکرات سختی است اما طبق توافق ژنو نباید بیشتر از یک سال طول بکشدو من فکر می کنم در صورتی که طرف های مقابل حسن نیت و اراده لازم را داشته باشند و زیاده خواهی که عادت آنهاست را کنار بگذارند می توان ظرف چند ماه به راه حل جامع برای موضوع هسته ای ایران که لغو کامل تحریم های بر علیه ایران است رسید.

عراقچی گفت: جلسه اول در وین برگزار می شود و برای برگزاری مذاکرات آتی باید تصمیم گیری شود . ما قرار گذاشته ایم که مذاکرات در شهرهای محل استقرار سازمان ملل باشد . ژنو محل خوبی بود که به دلیل همزمان شده با مذاکرات سوریه تصمیم گرفتیم این دور از مذاکرات در وین آغاز شود و طرفین خود را برای مذاکرات آماده می کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سئوالی درباره مطرح شدن نیویورک به عنوان محل مذاکرات برای دور آتی، بیان کرد: از این جهت که نیویورک نیز یکی از شهرهای مقر سازمان ملل است از نظر ما قابل پذیرش است اما شرایط سیاسی آمادگی نداشت که مذاکرات در نیویورک برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه خیلی علاقمند به رفتن به نیویورک نبودیم، تصریح کرد: ژنو و وین را ترجیح می دادیم .

معاون وزیر امور خارجه درباره برگزاری مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی طی دو روز گذشته در تهران و اینکه آیا مذاکرات با آژانس بر مذاکرات با 1+5 تأثیرگذار است ، گفت: حتما این دو بر روی یکدیگر تأثیرات مثبت یا منفی دارند اما دو مسیر جداگانه هستند.

عراقچی تصریح کرد : مسیر مذاکراتی ما و 1+5 جدا از مسیر آژانس است. ما با آژانس همکاری بر اساس ان پی تی و موافقت نامه های پادمان داریم . سئوال هایی برای آژانس وجود دارد که در چارچوب ان پی تی و پادمان نمی گنجد و ما به دلیل حسن نیت به آنها پاسخ می دهیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با تأکید بر اینکه این پاسخ گویی باید یک چارچوب و قاعده داشته باشد، اظهار داشت: چند ماه این چارچوب را مشخص کردیم.آقای آمانو نیز سفری به تهران داشت و توافق نامه ای را امضا کردیم که در یک چارچوب گام به گام اقداماتی را انجام دهیم . در گام اول 6 توافق مد نظر بود که در 3 ماه گذشته ایران به تعهدات خود عمل کرد و آژانس نیز از این موضوع ابراز رضایت کرده است .

وی تصریح کرد: امروز گام دوم نیز مورد مذاکره قرار گرفت و روشن شدن 7 موضوع مورد توافق قرار گرفت و امیدواریم طی 3 ماه آینده در این موارد نیز روشنگری کنیم .

عراقچی بیان کرد: مسیر 1+5 مسیر دیگری است که این دو مسیر می توانند تأثیر مثبت یا منفی روی هم داشته باشند و پیشرفت هر کدام باعث پیشرفت دیگری شود.

وی در پاسخ به این سئوال که ایران در بحث مدالیته تجربه نا موفقی داشته است که پس از پاسخگویی طی 8 ماه مطالعات ادعایی از سوی آژانس مطرح شد و آیا تضمینی وجود دارد که پس از پاسخگویی این موارد موضوعات جدید مطرح مشود، گفت: یک واقعیت تلخی وجود که موضوعات مطرح بین ایران و آژانس اگر چه فنی هستند اما ماهیت سیاسی دارند و حل و فصل آنها به یک اراده سیاسی نیاز دارد . به همین خاطر نیز اگر چه مذاکرات ایران و 1+5 مذاکرات جداگانه ای است اما به دلیل تأثیرگذاری روی مذاکرات با آژانس تصمیم گرفتیم این دو را همزمان پیش ببریم .

عراقچی تصریح کرد: در ارتباط با موضوعات مربوط به گام اول با آژانس به دلیل فضای مثبتی که در اثر مذاکرات با 1+5 وجود داشت این گام با موفقیت جلو رفت و وارد گام دوم شدیم.

وی در پاسخ به این سئوال که معاون اسبق اژانس تأکید داشته که توافق های صورت گرفته بیم ایران و آژانس فراپادمانی است ، بیان کرد: من هم این موضوع را مطرح کردم که این موضوعات فراپادمانی است. اگر موضوعات پادامانی بود ما موظف به پاسخگویی بودیم و علت اینکه چارچوب تعیین کرده ایم نیز فراپادمانی بودن موضوعات است .

عراقچی بیان کرد: نگرانی نیز به همین دلیل است که آنها نتوانند هر موضوعی را بیاورند. اینطور نیست که آنها هر موضوعی را که مطرح کنند ما پاسخگویی کنیم . باید در مذاکرات منطق آنها مشخص شود و اینکه موضوعات بهانه ای برای اغراض دیگر نیست . به همین دلیل با آژانس مذاکره می کنیم که جلوی نگرانی ها گرفته شود و مراقبت کنیم که همکاری با آژانس از حدود خارج نشود.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان درباره برداشت مقام های آمریکایی از برنامه اقدام مشترک ، گفت: یک نکته را اول باید روشن کنم که گاهی سوء تفاهم پیش می آید؛ هدف توافق ژنو عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا و غرب و رسیدن به یک پیمان دوستی نیست .

وی با اشاره به اینکه خصومت ایران و آمریکا سرجای خود است ، بیان کرد: ما اصلا وارد عادی سازی روابط نشده ایم. توافق ژنو سعی می کند یکی از موضوعات بین ایران و آمریکا را مدیریت کند. ما با آمریکا در ده ها موضوع مشکل داریم . مسئله فلسطین، سوریه ، خاورمیانه ، حقوق بشر ، زیاده خواهی ها و زورگویی های آمریکا از موارد مورد اختلاف ایران و آمریکا است که همچنان پابرجاست .

عراقچی با تأکید بر اینکه آمریکا از دید ما همان شیطان بزرگ است ، اظهارداشت : ما انتظار نداریم با توافق ژنو آنها خصومت ها را کنار بگذارند . دو کشور اصلا دوست نشده اند و همان روابطی که حاکی از عدم زیر سلطه رفتن ما و عدم سلطه پذیری از آمریکا و مخالفت با سیاست های استکباری آمریکا بود ادامه دارد . یکی از موضوعات مورد اختلاف و تنش زا را مدیریت می کنیم به نحوی که هم خواسته های خود از جمله برنامه غنی سازی حفظ شود و هم نگرانی آمریکایی ها که ادعا می کنند دست یابی ایران به سلاح هسته ای است ، مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه ما اصلا به دنبال سلاح هسته ای نیستیم و این مسئله در مبانی فقهی و استراتژیک ایران مطرح است، گفت: در این باره که بعضی مطرح می کنند چرا آنها خصومت را کنار نگذاشته اند باید گفت که آمریکا همان آمریکا است که از پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایران خصومت داشته است .

عراقچی بیان کرد: موضوع دیگری که در این باره مطرح است این است که به اعتقاد من بسیاری از مواضع آمریکایی ها از جمله رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه ، وزیر خزانه داری و خانم شرمن هر چند که ادامه خصومت هاست اما حاکی از ضعف آنها هم هست و از موضع ضعف بیان می شود.

وی تصریح کرد : آنها باید به افکار عمومی و کنگره و دوستان خود در منطقه و غیره توضیح دهند که چرا امتیازها را به ایران داده اند . زمانی که آقای اوباما در سابان می گوید اگر زورم می رسید پیچ و مهره های برنامه هسته ای ایران را هم باقی نمی گذاشتم ؛ این سند افتخار مردم ایران است .

عراقچی بیان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری بیان کردند آنها امیال و آرزوهایی حتی برای تغییر رژیم دارند که به آنها نرسیدند و نخواهند رسید . باید توضیح دهند که چرا غنی سازی برای ایران باید باشد . چرا آنها اکنون از این برنامه رضایت دارند اما 6 قطعنامه بر علیه ایران صادر کرده اند .

وی ادامه داد: در کنگره نمایندگان خانم شرمن را تحت فشار قرار داده اند که توافق دست ایران را باز کرده است و ایشان مجبور می شود که از موضع ضعف مطالبی را بیان کند که البته حالت گستاخی دارد و قابل قبول نیست . اما از موضع انفعالی جواب می دهند .

عراقچی گفت: این مسئله یک بعد دیگر هم دارد که در آستانه مذاکرات گام نهایی هستیم و آنها رجز خوانی می کنند و من باید واقعا به آقای کری و خانم شرمن و دیگر مقامات آمریکایی که اینگونه صحبت می کنند بگویم که آزموده های غلط خود را تکرار نکنند. آنها در مذاکرات قبلی نیز تجربه کردند که ما زیر فشار مذاکره نمی کنیم .

وی تأکید کرد: خانم شرمن و آمریکا باید بدانند که تنها یک عضو 1+5 هستند و دولت آمریکا حق ندارد که برای ما دستور مذاکرات تعیین کند. ما قطعا اجازه نمی دهیم آنها دستور مذاکرات تعیین کند. ما اجازه نمی دهیم خانم شرمن برای ما نیاز تعیین کند . درباره صحبت هایی که ایشان درباره فردو و اراک مطرح کردند ؛ نه به ایشان و نه هیچ کس دیگری اجازه نمی دهیم برای مردم ایران تعیین کنند که چه چیزی نیاز دارند. ما استقلال را با هیچ چیز معاوضه نمی کنیم .

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به اینکه ما در طول 10 سال در مقابل تحریم های اقتصادی، فشار های سیاسی و تهدید های نظامی آنها ایستادگی کرده و وقعی به آنها نگذاشتیم ، اظهار داشت : دلیلی ندارد که در مذاکرات باج دهیم . مسلما این اتفاق نمی افتد .

وی تأکید کرد: بر این اساس باید تفاوت قائل باشیم بین آنجایی که از موضع ضعف حرف می زننند و آننجایی که رجز خوانی می کنند و آنها بدانند که ما اجازه نمی دهیم با فشار بر ما مذاکره کنند.

عراقچی درباره تحریم های جدید آمریکا بر علیه اشخاص و شرکت های ایرانی بیان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که توافق ژنو بخشی از تحریم ها را تعلیق می کند و بخش عمده ای از تحریم ها کماکان وجود دارد اما در مقابل غنی سازی ما نیز وجود دارد .

وی افزود: اگر آنها مرتب می گویند که تحریم ها ادامه دارد پاسخ ما هم این است که غنی سازی ما هم ادامه دارد . اگر آنها بخشی از تحریم ها را تعلیق کرده اند ما هم یک بخشی از غنی سازی که 20 درصد است و نیازهای ما در این مورد قبلا تأمین شده را تعلیق کرده ایم .

عراقچی تصریح کرد: آنها مدعی هستند که اگر تحریم های گذشته که هنوز از نظر توافق ادامه دارد از سوی شرکتی نقض شود می توانند شرکت را با قرار دادن در فهرست تحریم ها تنبیه کنند. این خلاف توافق نیست اما خلاف روحیه تفاهم است که لازمه همکاری است و در متن توافق نیز آمده که اقدامات باید با حسن نیت انجام شود.

وی تأکید کرد: این اقدام را در آستانه دور جدید مذاکرات نمی توان حمل بر حسن نیت کرد . ممکن است این اقدام در پاسخ به فشارهای کنگره که اصرار داشتند باید تحریم های جدید بر علیه ایران صادر شود و دولت آمریکا تا حق وتو در این باره ایستادگی کرد باشد اما از نظر ما قطعا خلاف همکاری و تفاهم است

وی با بیان اینکه بار قبل در این باره اعتراض شدید کردیم و برای چند روز مذاکرات کارشناسی را متوقف کردیم ، اظهار داشت: این بار هم اقداماتی تمهید شده است که در پاسخ به این اقدام انجام می شود . البته این اقدام خلاف توافق ژنو نیست اما خلاف روحیه همکاری است و ما قطعا برخورد می کنیم.

عراقچی درباره اظهارات وندی شرمن درباره تصمیم گیری درباره موشک های بالستیک ایران در مذاکرات گام نهایی ، خاظرنشان کرد: موضوع مذاکرات با 1+5 تنها هسته ای است و به هیچ وجه وارد موضوع دیگری نمی شویم. این موضوع را در مذاکرات قبلی روشن کردیم و برای مذاکرات آینده نیز روشن است که به هیچ وجه وارد موضوع دیگری نمی شویم.

وی درباره اظهارات شرمن در کنگره گفت: از خانم شرمن سئوال می کنند که در توافق گام اول چرا وارد موضوعات برنامه موشک های بالستیک ایران نشده اید چرا که اگر قرار باشد ایران به بمب هسته ای دست پیدا کند، اینها می تواند عامل بمب باشد و خانم شرمن پاسخ می دهد که همه چیز را نمی شود در گام اول توافق کرد . نمی گوید ایران اجازه نداد که کسی درموضوع دیگری صحبت کند و می گوید این مسئله را درگام بعدی قرار می دهیم .

عراقچی گفت: روشن می کنم که به هیچ کسی اجازه نمی دهیم موضوع غیر هسته ای به ویژه دفاعی وارد شود . همان طور که در مذاکرات قبلی اجازه ندادیم وارد هیچ موضوع دیگری شوند در مذاکرات اتی هم اجازه نمی دهیم . مسائل دفاعی قابل مذاکره نیست و از خطوط قرمز ماست .

ادامه دارد ...