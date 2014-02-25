مدیرعامل سپاهان از باشگاه السد قطر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خلیلیان که تیم فوتبال سپاهان را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همراهی می‌کند، امروز سه‌شنبه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف باشگاه السد قطر، با "عبدالمقصود یوسف" مدیر این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه و فعالیت باشگاه سپاهان، از میزبانی مطلوب باشگاه قطری تشکر کرد و با فعالیت‌های این باشگاه آشنا شد. در ادامه این نشست مدیران هر دو باشگاه بر روند همکاری های دوجانبه در آینده ای نزدیک به توافق رسیدند.

از سوی دیگر جلسه هماهنگی برگزاری تیم‌های فوتبال السد قطر و سپاهان ایران، امروز دوشنبه در سالن باشگاه السد با حضور کادر اجرایی دو تیم برگزار شد.

"سونیل سیناویرا" از سریلانکا ناظر مسابقه و "جاسم محمد عبدالکریم" از بحرین ناظر داوری و داوران مسابقه و در راس آنها "توگو مینورو" داور ژاپنی این دیدار حضور داشتند. همچنین "محمد غلام" از مسئولان باشگاه السد، "جفال راشد" سرپرست و "علی العماری" مدیر روابط عمومی این باشگاه قطریبه همراه محمدفرامرزی مدیرتیم فوتبال سپاهان، حمیدباقری مدیرروابط عمومی باشگاه و مدیررسانه‌ای این تیم اصفهانی در نشست حضور داشتند.

در این جلسه، مسایل مربوط به برگزاری این دیدار مورد بررسی قرار گرفت و مقر شد در دیدار فردا چهارشنبه، تیم السد قطر با پیراهن، شورت و جوراب سفید و تیم سپاهان ایران نیز با پیراهن، شورت و جوراب زرد رنگ در مسابقه ظاهر شوند.

تیم فوتبال سپاهان ایران در اولین دیدار خود در لیگ فوتبال قهرمانان باشگاه های آسیا، از ساعت 19 فردا چهارشنبه میهمان تیم السد قطر است.