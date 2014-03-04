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۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۱

صورت کارلوس کیک مالی شد؛

غیبت کاپیتان تیم ملی در اردوی آفریقا/ کفاشیان برای کی‌روش تولد گرفت

غیبت کاپیتان تیم ملی در اردوی آفریقا/ کفاشیان برای کی‌روش تولد گرفت

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از احتمال غیبت خود در اردوی آماده‌سازی آفریقای جنوبی در راه جام جهانی 2014 به دلیل مخالفت باشگاه الکویت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در خصوص حضور خود در اردوهای آماده سازی تیم ملی در راه جام جهانی 2014 برزیل عنوان کرد: به احتمال فراوان تا دو هفته پس از اردوی آماده‌سازی تیم ملی در آفریقای جنوبی نمی‌توانم تیم ملی را همراهی کنم و درگیر مسابقات باشگاهی هستم. در این باره با مسئولان باشگاه صحبت کردم ولی هنوز آنها حاضر به حضورم در اردوی تیم ملی نیستند.

وی در خصوص وضعیت تیم الکویت در لیگ این کشور گفت: تیم ما سه بازی خیلی سخت را پشت سر گذاشت و به خاطر تفاضل گل بهتری که داریم صدرنشین لیگ هستیم. باید در دیدارهای آتی تمرکز لازم را داشته باشیم تا بتوانیم جایگاه خودمان را در صدر جدول حفظ کنیم.

از سوی دیگر شب گذشته و از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال در محل اردوی تیم ملی جشن تولدی برای کارلوس کی‌روش گرفته شد که طی آن علی کفاشیان و جواد نکونام قطعه فرش ایرانی به سرمربی تیم ملی ایران اهدا کردند. ضمن اینکه بازیکنان تیم ملی هم صورت کی روش را کیک مالی کردند. البته برخی بازیکنان هم از این کیک مالی بی نصیب نماندند.

کد مطلب 2248698

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