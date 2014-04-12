جلسه سرپرست پرسپولیس با رویانیان برای حل مشکل مالی سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل مالی بازیکنان پرسپولیس در هفتههای گذشته به اوج خود رسید که حساسیت این مسئله با صحبتهای مسئولان وزارت ورزش چند برابر شد. با این حال محمد رویانیان که چند ماهی است دیگر در باشگاه پرسپولیس سمتی ندارد پس از نایب قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و کسب سهمیه آسیایی، اعلام آمادگی کرد که برای حل مشکل سرخپوشان پیش قدم شود.
از همین رو به احتمال زیاد وی امروز شنبه جلسهای را با محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس برگزار خواهد کرد. پنجعلی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: پیش از این رویانیان گفته بود که روز شنبه در این خصوص جلسهای را برگزار خواهد کرد. من هم منتظر تماس وی و حضور در این جلسه هستم تا بتوانیم مشکل بازیکنان را حل و تیم پرسپولیس را از بلاتکلیفی خارج کنیم.
