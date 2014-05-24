باسم شریعتمدار قائم مقام دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هفتمین مجمع بین المللی این اتحادیه گفت: در این مجمع که از فردا 4 خردادماه در تهران آغاز به کار می‌کند بیش از ۳۵ کشور حضور دارند. این مجمع عمومی سالی یک بار برگزار می‌شود و به بررسی مسائل روز پیرامون کشورهای اسلامی می‌پردازد و سعی ما بر این است که مهم‌ترین مبانی سیاسی و جریانات راهبردی روز را در این مجمع با حضور کارشناسان سرشناس از ایران و جهان مورد بررسی قرار دهیم.

شریعتمدار ادامه داد: در این دوره بررسی مباحث سیاسی پیرامون بحث مقاومت و فلسطین، بحران‌های سوریه و انتخابات آینده این کشور و فتنه‌های مذهبی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در این مجمع کارگاه‌های آموزشی با موضوع جنگ نرم و گسترش فضاهای مجازی برگزار خواهد شد. نقشه راه رسانه‌های اسلامی و بازخوانی اندیشه‌های مقام معظم رهبری از دیگر موضوعاتی است که در این دوره به آن خواهیم پرداخت.

قائم مقام دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی عنوان کرد: امسال به بررسی عضویت‌های کشورهای حاضر در این مجمع نیز خواهیم پرداخت و مساله کشورهایی را که درخواست لغو عضویت دادند، بررسی خواهیم کرد.

او ادامه داد: برنامه‌های اتحادیه در اختیار کشورهای حاضر در مجمع عمومی قرار خواهد گرفت. در این مجمع رویدادهای مهمی اتفاق خواهد افتاد که یکی از آن رویداد‌ها برگزاری بازار فیلم‌های اسلامی با هدف عرضه تولیدات پاک برای مخاطبان در کشورهای اسلامی است. همچنین بحث تجهیزات رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف از مهم‌ترین رویداد‌هایی است که در هفتمین مجمع عمومی مدنظر قرار می گیرد.

شریعمتدار درباره زمان برگزاری مجمع گفت: هفتمین مجمع بین‌المللی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی روز یکشنبه 4 خرداد ماه ساعت 9 صبح در سالن همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار می‌کند و اختتامیه آن روز سه‌شنبه هم زمان با مبعث پیامبر اسلام خواهد بود.

قائم مقام دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی درباره ملیت کشورهای حاضر در این مراسم توضیح داد: حاضران در این مجمع‌‌ همان‌طور که از عنوانش برمی‌آید اغلب از کشورهای اسلامی هستند. نمایندگان کشورهای اسلامی از ۵ قاره مختلف در این مجمع حاضر خواهند بود. نکته قابل توجه این است که از کشورهای کانادا و استرالیا هم نمایندگانی در این مراسم حضور دارند و مجمع منحصر به کشورهای اسلامی نیست.

شریعمتدار در پایان درباره تولیداتی که قرار است در بازار فیلم کشورهای اسلامی عرضه شود، گفت: ۱۱۳ اثر از تولیدات شبکه‌های رادیو و تلویزیونی کشورهای اسلامی در این بازار فیلم عرضه خواهد شد.

هفتمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی‌ با شرکت شبکه‌ها و موسسه‌های عضو از 35 کشور جهان‌، چهارم تا ششم خرداد ماه در تهران برگزار می‌شود و همزمان با آن پنجمین جشنواره اتحاد‌ (جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه)، پنجمین بازار فیلم اسلامی و چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری رسانه برگزار خواهد شد.

مراسم افتتاح مجمع با حضور رییس جمهور و برخی دیگر از مسئولان، اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور فرهنگی و رسانه‌ای از جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام برگزار می‌شود.

دبیر کلی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی را علی کریمیان عهده‌دار است. مراسم افتتاحیه ساعت 9 صبح در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار می‌شود.