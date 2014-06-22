به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی بخشی عصر یکشنبه در هماندیشی استادان آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی که در اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار شد به جریانشناسی وهابیت تکفیری پرداخت و اظهار کرد: امروز وهابیت یک فرقه متحجر و جامد نیست، بلکه از امکانات و تواناییهای استکباری برای تقویت آنها استفاده شده است.
وی گفت: استکبار به این نتیجه رسیده که بهترین ابزاری که میتواند در مقابل نظام و مکتب شیعه بایستد و موج شیعهگری در جهان را مهار کند گسترش تفکر وهابیت است، بنابراین روی وهابیت سرمایه گذاریهای زیادی کرده است.
به گفته وی استکبار در میدان جنگ فرهنگی که بین شیعه و تفکر وهابیت وجود دارد از سلاح فرهنگ به خوبی بهره میگیرد.
دو درصدی که بر شاهرگهای حیاتی اهل سنت تسلط دارند
این محقق و پژوهشگر حوزه وهابیت درباره راهبرد ارتباط با اهل سنت گفت: سیاست جمهوری اسلامی و حضرت امام و مقام معظم رهبری بر محور وحدت و تقریب بوده است اما درباره وهابیت تکفیری سیاست نظام متفاوت است؛ جمهوری اسلامی ایران به دنبال وحدت با تمام اقسام اهل سنت به جز وهابیت تکفیری است.
به گفته حجتالاسلام بخشی، وهابیت تکفیری حدود دو درصد از جمعیت اهل سنت را تشکیل میدهند که مثل صهیونیستها بر شاهرگهای حیاتی اهل سنت تسلط دارند. آنها معتقدند که غیر از خودشان، همه فرقههای اسلامی کافر هستند.
این پژوهشگر حوزه وهابیت تاکید کرد: مقام معظم رهبری به صراحت در جمع اهل سنت بر لزوم تبیین ماهیت وهابیت و ساختگی بودن آنها و نیز وحدت با اهل سنت به جز وهابیت تاکید دارند.
نجات وهابیت از انزوا با حربه نظامی و تبلیغی علیه شیعه
وی روند شکل گیری وهابیت را مورد بررسی قرار داد و افزود: وهابیت امروز با وهابیتی که در سال 1115 هجری قمری توسط محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفته متفاوت است.
حجتالاسلام بخشی تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هویت پیداکردن شیعه در جهان، منافع آمریکا، امنیت اسرائیل و هویت تفکر وهابیت در خطر قرار گرفت، بنابراین این سه جریان برای مقابله با جمهوری اسلامی با هم وحدت کردند و با تمام وجود یک جنگ ناخواسته وهابیت تکفیری علیه نظام شیعی به وجود آوردند.
وی با اشاره به موج گرایش به شیعه در جهان، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: وقتی هویت شیعه هر جا شکل میگرفت خودبهخود تفکر وهابیت منزوی میشد، از این رو وهابیون برای حفظ خودشان مقابله همه جانبهای علیه شیعه شروع کردند و موج شیعه هراسی و شیعه ستیزی در دستور کار آنها قرار دارد.
راهبردهای وهابیون
این محقق و پژوهشگر حوزه وهابیت، ارائه تصویری انحرافی و خلاف اسلام از مذهب شیعه را یکی از راهبردهای وهابیون ذکر کرد و افزود: آمار گرایش به شیعه در طول تاریخ بیسابقه بوده و وهابیها برای اینکه جلوی این گرایش را بگیرند میخواهند این گرایش را به نگرانی تبدیل کنند.
وی رشد و گسترش شیعه هراسی در راستای تشدید نزاع شیعه و سنی را دومین هدف وهابیون برشمرد و افزود: وهابیون میخواهند کاری کنند دنیا و اهل سنت را با خود هماهنگ کنند.
حجتالاسلام بخشی، مدیریت و راهبری جریانها و نهضت اسلامی را از دیگر راهبردهای وهابیون بیان کرد و یادآور شد: آنها میخواهند مدیریت بیداری اسلامی که در قالب قیامها و نهضتها تبلور پیدا میکند را در اختیار بگیرند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رهبری جهان اسلام از بین رفته است، مدیریت رهبری امت اسلام و کشورهای اسلامی را دیگر راهبرد وهابیون ذکر کرد و گفت: کشورهای جهان عرب هر کدام یک رهبر شدند و رهبری جهان اسلام از بین رفته است، اتحادیه عرب در انزوا قرار گرفته و موج اسلامی، عربیت را از بین میبرد بنابراین وهابیون برای مدیریت رهبری امت اسلام تلاش میکنند.
وی اظهار کرد: شبهه سازی و شبهه افکنی در بین عامه شیعیان در راستای تزلزل بنیانهای اعتقادی آنان یکی دیگر از راهبردهای وهابیون است و آنها شبهات را به طور روان و ساده و عوام فهم بین شیعه منتشر میکنند.
تزلزل بنیانهای اعتقادی؛ هدف مشترک استکبار و وهابیت
حجتالاسلام بخشی تاکید کرد: وهابیون میگویند شیعیان از نظر سیاسی یک برگ برنده دارند که همه توطئهها و نقشههایی که وجود دارد به واسطه این برگ برنده خنثی میشود، بنابراین جمهوری اسلامی در مقابل همه کشورها ایستاده و 8 سال جنگ را تحمل کرده و نه تنها ضعیف نشده بلکه هر روز قویتر میشود و موج شیعهگری در جهان رشد کرده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی خط مقدم خودش را بیخ گوش اسرائیل گذاشته که اگر نظام سلطه در مقابلش اقدام کند او هم رگ و اعصاب تمام دنیا را بهم بریزد، بنابراین استکبار جهانی و وهابیت میخواهند مرز فکری خودشان را داخل جمهوری اسلامی بسازند و بنیانهای اعتقادی شیعیان را متزلزل کنند.
به گفته این پژوهشگر، وهابیون در تمامی ابزارهای تبلیغی خود به طور عوامانه صحبت میکنند چون معتقدند اول باید عوام را خلع سلاح و متزلزل کنند.
نهادینهکردن شیعههراسی هدف شوم وهابیت
وی با تشریح شیوهها و راهکارهای تبلیغی وهابیت تکفیری، ترویج شیعه هراسی در بین مسلمانان را یکی از این شیوهها ذکر کرد و گفت: آنها دنبال این هستند شیعه هراسی را در سراسر جهان نهادینه کنند.
حجتالاسلام بخشی گفت: آنها وحشت و نگرانی در بین اهل سنت به وجود آوردند و در فضای مجازی با استفاده از ابزار هنری این مسئله را ترویج میکنند که شیعه مثل موریانه دنیا را تصرف میکند. آنها با استفاده از خطبههای نماز جمعه، تراکت، پلاکارد، فضای مجازی و... موج تبلیغی جهانی برای ترساندن شیعه در دنیا ایجاد میکنند.
وی تحریک احساسات اهل تسنن علیه شیعه را هدف شوم دیگر وهابیون برشمرد و اظهار کرد: وهابیت دنبال مردمی کردن حرکتهای ضدشیعی و مردمیکردن گسترش وهابیت است.
وی شناسایی و بکارگیری ایرانیان وهابی مسلک و استفاده حداکثری از فضای مجازی را از دیگر شیوهها و راهکارهای تبلیغی وهابیت تکفیری ذکر کرد و افزود: فضای مجازی جهانی که فکرساز و فرهنگساز است را رها نکنیم.
دروغهای وهابیون را افشا کنیم
حجتالاسلام بخشی دروغ سازی و شایعه پراکنی علیه شیعه، جریان سازی مذهبی علیه شیعه و... را مورد اشاره قرار داد و افشای دروغگویی وهابیون را وظیفه شیعیان ذکر کرد.
به گفته این پژوهشگر و محقق حوزه وهابیت، پرچمدار مبارزه با وهابیون حوزههای علمیه و علما بوده و هستند.
وی با بیان اینکه نباید موضع تدافعی در مواجهه با وهابیت داشته باشیم تاکید کرد: وهابیون موج انسان کشی و اسلام هراسی در دنیا به وجود آوردند و تکبیر را به تکفیر تبدیل کردند، بنابراین باید خیانتها و جنایتهای وهابیون را در دنیا بیان کنیم.
حجتالاسلام بخشی، مصون سازی، آگاه سازی، انسجام بخشی و شفاف بخشی را از راهبردهای مهم مقابله با وهابیت ذکر کرد.
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