امکانات محدودی در اختیار ورزشکاران زن خوزستانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران خوزستانی در مسابقات آسیایی و جهانی که با حضور جمعی از مسئولان در استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: باید امکان استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی برای همه زنان خوزستانی فراهم شود.



وی افزود: در این برهه از زمان امکانات محدودی در اختیار بانوان ورزشکار خوزستانی قرار دارد و کمبود های فراوانی در این زمینه احساس می شود.



مسئول امور بانوان استانداری خوزستان با بیان اینکه بسیاری از زنان ورزشکار خوزستانی از توانایی بسیار بالایی در رشته های ورزشی برخوردار هستند، گفت: اما متاسفانه استعدادهای این ورزشکاران به دلیل کمبود امکانات و موقعیت های مناسب شکوفا نمی شوند.



موالی زاده اظهار کرد: امکانات ورزشی که در اختیار بانوان ورزشکار خوزستانی قرار گرفته بسیار کم تر از امکانات ورزشکاران مرد است و این مسئله جای تاسف دارد. در صورتی که از هیئت ورزشی دوچرخه سواری بانوان حمایت های خوبی صورت بگیرد این ورزشکاران در مسابقات آسیایی ده ها مدال کسب خواهند کرد.



وی تصریح کرد: یکی از کوتاه ترین راه ها برای ساماندهی ورزش زنان واگذاری هیئت های ورزشی به سازمان های استان است. در صورت وقوع این مسئله توانایی و پتانسیل های موجود زنان در بخش های ورزشی شناسایی و به کار گرفته خواهند شد.