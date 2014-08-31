محمدرضا مالکی کارگردان نمایش «پینوکیو» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «پینوکیو» که اجرای خود را از دوم شهریور ماه در تالار هنر آغاز کرده بر اساس است. برای اجرای این نمایش از ترجمه صادق چوبک استفاده کرده و آن را تبدیل به نمایشنامه کردیم. داستان پینوکیو از داستانکهای مختلفی تشکیل شده است بنابراین برای اینکه بتوانیم وجه نمایشی تری به کار ببخشیم و ریتم درستی در نمایش به وجود بیاوریم تغییراتی در داستان اصلی به وجود آوردیم.

وی افزود: برای نمایش سیر تحول پینوکیو از یک آدمک چوبی به یک انسان با وجود وفادار بودن به اصل قصه شخصیتها و داستانهایی را حذف و البته اضافه کردیم. روباه و گربه و پری مهربون که از شخصیتهای اصلی هستند در این نمایش نیز حضور دارند اما ما برای اینکه پینوکیو را از تنهایی در بیاوریم شخصیتی به نام آبجی خانم به کار اضافه کردیم. این شخصیت یک عروسک دستکشی است که پدر ژپتو برای اینکه پینوکیو همدمی داشته باشد برای او درست می کند. آبجی خانم در واقع وجدان بیدار پینوکیو است. هرجا که او بر سر دوراهی می ماند پینوکیو آبجی خام را از درون کوله اش در می آورد و با او صحبت می کند.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: البته گاهی اوقات پینوکیو اهمیتی به آبجی خانم نمی دهد و کار خودش را می کند. چون شخصیت پینوکیو در مرز آگاهی و دانایی قرار گرفته است اما هنوز قادر نیست به درستی تصمیم بگیرد. پری مهربون نیز یکی از شخصیتهای قصه است که دیالوگ ندارد اما روی صحنه ساز می زند. هوش لاک نیز مباشر پری است و حرفها و کارهای او را عملی می کند ولی این کارها را با کندی بسیاری انجام می دهد. بچه ها ارتباط بسیار خوبی با این شخصیت برقرار کرده اند و او را بسیار دوست دارند.

وی درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: در این نمایش به جز عروسک آبجی خانم ما عروسک دیگری نداریم و بازیگران نیز از گریم ماسک برای جان بخشی به شخصیتها بهره برده اند. در واقع بازیگران روی صورتشان گریم شخصیتهای مختلف را دارند اما لباسهای آدمیزاد تنشان است چون من قصد داشتم این امر را برای مخاطبان تداعی کنم که ممکن است هرکدام از ما هر روز با افرای شبیه این شخصیتها در جامعه برخورد داشته باشیم. نمی خواستم ذهن بچه ها را زیاد از واقعیتهای جامعه دور کنم و بگویم این اتفاقات فقط در داستانها و بین حیوانات رخ می دهد.

کارگردان نمایش «پریما در آسمان» درباره عوامل نمایش و تامین هزینه های آن متذکر شد: در اجرای این نمایش تلاش کردم از افرادی استفاده کنم که هرکدام در کار خوشان حرفه ای هستند بنابراین با وجود اینکه ممکن است عوامل از لحاظ نام زیاد شناخته شده نباشند اما همگی از متخصص های حرفه شان هستند. متاسفانه بریا اجرای «پینوکیو» تا به حال 7 -8 میلیون تومان قرض کرده ام چون ما بدون کمک هزینه و با قرارداد گیشه به صحنه می رویم و 20 درصد هم باید به تالار هنر پرداخت کنیم که مبلغ بسیار زیاید است در حالی که تالار هیچ کمکی برای تبلیغات و یا نصب یک بنر به ما نمی کند.

مالکی ادامه داد: چنین نمایشهایی حداقل باید دو ماه روی صحنه باشند تا بتوانند پول عوامل و هزینه هایشان را تامین کنند. حتی بازیگران هم با این مدت کم از لحاظ روحی مجاب نمی شوند. من دوسال پای این کار ایستادم و به هر دری زدم تا نمایش روی صحنه برود. یکی از مشکلات تالار هنر این است که صبح ها برای مدارس و بچه ها اجرا ندارد که همین امر ضرر بزرگی به گروه های نمایشی می زند.

مالکی که قصد دارد نمایشی محیطی «سرزمین زنبورهای عسل» را برای شرکت در جشنواره تئاتر عروسکی ارائه دهد در این باره توضیح داد: این نمایش محیطی در ارتباط با مسئله محیط زیست است. طرح اصلی این نمایش را من نوشتم و مریم رها آن را به نگارش درآورده است. «سرزمین زنبورهای عسل» درباره یک معرکه گیر است که بساطش را در خیابان پهن می کند و یک ظرف عسل را به بچه ها هدیه می دهد که متعلق به هاچ زنبور عسل است. اما این عسل بسیار بدبو و بد مزه است چون محیطی که هاچ از آن تغذیه می کرده آلوده و کثیف بوده است. این نمایش رسالتی آموزشی درباره محیط زیست برای بچه ها دارد.

وی درباره حواشی و اتفاقاتی که منجر به استعفای مرضیه برومند دبیر جشنواره شده است، عنوان کرد: خانم برومند فردی عملیاتی است و سریع وارد میدان عمل می شود. خوشبختانه وی توانست ساختمانی را برای اسکان بچه های عروسکی در اختیار بگیرد که حداقل این بچه ها برای یک سال دلشان خوش باشد که مکانی در اختیار دارند. معتقدم این کارشکنی ها در کار وی درست نیست و باید از او حمایت کرد. جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک یک جشنواره بین المللی است بنابراین باید حساسیت ها و حمایت ها روی آن بیشتر باشد نه اینکه آن را به امان خدا رها کرد. امیدوارم هرچه سریعتر این مسائل برطرف شود تا جشنواره تئاتر عروسکی با آرامش کارش را شروع کند.

اجرای نمایش «پینوکیو» براساس نوشته کارلو کلودی و ترجمه صادق چوبک از یکشنبه دوم شهریور ماه ساعت 19:30 اجرای خود را در تالار هنر آغاز کرده است. در این نمایش یک پسر بچه چوبی به نام پینوکیو بعد از آنکه توسط پدر ژپتو ساخته می شود، جان میگیرد و به بیرون از خانه می رود و در جامعه درگیر مسایل و اتفاقات گوناگون انسانها می شود....

در این نمایش مریم آشوری، علی باروتی، محمد برهمنی، محمد علی حسینعلی پور، میلاد رمضانی، سعید عابدی، مروارید مهر و امین میرزاباقری نقش آفرینی می کنند. تالار هنر به عنوان مرکز تئاتر کودک و نوجوان در میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده واقع شده است.