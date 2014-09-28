صنعت هتلداری در خراسان شمالی ورشکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آدینه محمد سویدانلویی ظهر یکشنبه در نخستین جشن فارغ‌التحصيلي دانش آموزان هتلداري و گردشگري خراسان شمالي، اظهار داشت: يكي از سياست‌هاي كاري اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان برقراری ارتباط پررنگ فرهنگ با اقتصاد است.

وی که تنها چند روز پیش بعنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی منصوب و معرفی شد؛ با بيان اينكه متاسفانه استان در صنعت هتلداري تنها 11 درصد فعاليت مي‌كند، افزود: اين ميزان فعالیت نشان از ورشكستگي استان در هلتداري است كه بايد چاره‌اي در اين خصوص انديشيده شود.

سویدانلویی با تاكيد بر تخصص نيروهاي فعال در بخش گردشگري استان تصريح كرد: اين نيروها بايد از تمام لحاظ، كارايي مناسبي داشته باشند تا ميزان ماندگاري گردشگران در اين استان افزايش يابد.

اين مسئول اظهار كرد: ادار كل ميراث فرهنگي خراسان شمالي با پذيرش سرمايه گذاران در بخش گردشگري آمادگي قرار گرفتن در محور توسعه استان را دارد.

فرماندار بجنورد شهرستان بجنورد نیز در این مراسم تاكيد كرد: بايد فرهنگ توريسم به عنوان يك صنعت به گردشگران معرفي شده و این صنعت در خراسان شمالي تقويت شود.

محمود ثميني ظهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: يكي از پايه هاي مهم توسعه اين استان آموزش در تمام زمينه ها از جمله گردشگري است.

به گفته وي لازمه تبيين و معرفي صنعت گردشگري در استان، داشتن اطلاعات و آگاهي هاي لازم در اين خصوص است.

ثميني با بيان اينكه امروز گردشگري به عنوان چهارمين صنعت در دنيا مطرح است، اضافه کرد: بايد بخش هاي مختلف صنعت گردشگري استان معرفي شده و از طرف دیگر همه تلاش کنیم تا با استفاده درست و نیز حفاظت مناسب، این ظرفیت ها را به نسل هاي آينده انتقال دهيم.

وي با تاكيد براينكه بايد به نقاط گردشگري خراسان شمالي به طور ويژه توجه داشت تصريح كرد: خراسان شمالي در بخش گردشگري پتانسيل هاي خوبي دارد كه در اين راستا مسئولان بايد اقدامات خود را سنجيده و مطابق با اسناد فرادستي به افق 1404 برسند.

فرماندار بجنورد با بيان اينكه مي بايد زيرساخت هاي گردشگري در استان و بجنورد فراهم شود اظهار داشت: اگر زيرساخت ها فراهم نباشد قادر به افزايش ماندگاري گردشگران در استان نخواهيم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان اين مراسم به 17 نفر از فارغ التحصيلان برگزیده هتلداري و گردشگري خراسان شمالي هدايايي اهدا شد.