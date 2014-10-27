به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه و هیئت همراه با حضور در منزل خانواده شهیدان بشکردی‌زاده و دادیان که هر کدام دو فرزند خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و همچنین خانواده دانش‌آموز شهید کمال‌زاده با آن‌ها دیدار و از نزدیک با آنان به گفتگو نشست.

سردار فدوی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی گفت: خانواده شهدا سند عزتمندی و ذلت‌ناپذیری ملت ایران هستند.

وی افزود: ما در این دیدارها حقیقتا از گفت‌و‌گو و همنشینی با خانواده شهدا کسب نورانیت، معنویت و شوق و شعف می‌کنیم و این مایه‌ تقویت روحیه و ارتقای عزم، اراده، جدیت و پشتکار بیشتر در استمرار راه و آرمان‌های بلند شهیدان است.

در جریان این دیدار فرمانده نیروی دریایی سپاه به رسم یادبود هدایایی به خانواده شهیدان بشکردی‌زاده، دادیان و کمال‌زاده اهدا کرد.