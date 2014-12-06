به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «رخصت» که در گروه فیلم و سریال شبکه قرآن و معارف سیما تهیه و تولید شده است، از روز دوشنبه 17 آذر ماه هرشب ساعت 21:45 روی آنتن این شبکه خواهد رفت.

بازپخش این سریال 14 قسمتی نیز از روز سه شنبه 18 آذر ساعت 19:45 از شبکه سه سیما خواهد بود.

يوسف مراديان، عنايت بخشی، ثريا قاسمی، نيما شاهرخ شاهی، مجيد مشيری، مارال فرجاد و بابک انصاری از جمله نقش آفرینان سریال «رخصت» هستند.

مجموعه تلویزیونی «رخصت» داستان زندگی سعید است که در کشاکش عشق و عقل پا به بوته امتحان گذاشته و فصل تازه‌ای از لحظه‌های شیدایی در مدار سید الشهداء (ع) را تجربه می‌کند.

قدرت الله صلح ميرزايی کارگردان و احمد ديری تهیه‌کنندگی این سریال را بر عهده دارند.