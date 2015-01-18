آزادی فلسطین همانند آزادسازی خرمشهر شادی بر انگیز خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر،مهدی چمران در آغاز یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورا با ذکر تاریخ نگاری ایام پایانی دی ماه گفت: روز جمعه 26 دی ماه روز فرار شاه معدوم از ایران است که در سال 57 رخ داد. واقعه ای که یاد آور خاطرات شیرین زیادی در ذهن و جسم ما می باشد. واقعیه ایی که در پی آن ما شادی واقعی ملت ایران را دیدیم، شادی واقعی ای که در زمان آزادسازی خرمشهرو پیروزی انقلاب نیز تکرار شد.

وی ادامه داد: روز 27 دی ماه نیز روز شهادت نواب صفوی و سه تن از یارانش (خلیل طهماسبی، سیدمحمد واحدی و مظفرعلی ذوالقدر) است. هر چهار نفر از گروه فداییان اسلام بودند که با هم اعدام شدند.

چمران افزود: گروه فداییان اسلام جز گروه هایی بودند که بعد از کودتای 28 مرداد دست از مبارزه نکشیدند تا به شهادت رسیدند.

وی همچنین افزود: روز 29 دی ماه روز پیروزی غزه در جنگ 22 روزه است که این روز را به همه مسلمانان به ویژه مردم غزه که نشان دادند چگونه باید در مقابل صهیونیست ها ایستادگی کرد تبریک می گویم.

چمران با ابراز امیدواری از پیروزی مردم فلسطین گفت: روز آزادی قدس و فلسطین همانند روز فرار شاه و روز آزاد سازی خرمشهر شادی بر انگیز خواهد بود و ما امیدواریم با اتحاد و اتفاق مسلمانان شاهد این روز باشیم.