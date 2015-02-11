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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

در گفتگو با خبرنگاران عنوان شد:

قدردانی آیت‌الله مکارم از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

قدردانی آیت‌الله مکارم از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

قم - یکی از مراجع تقلید قم با تمجید از روحیه دشمن شناسی مردم از حضور گسترده آنها در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی همانند سال‌های پیش در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کرده و بخشی از مسیر راهپیمایی را طی کرد.

این مرجع تقلید در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن، دشمن‌شناسی را از ویژگی‌های بارز ملت ایران برشمرد و تاکید کرد: مردم ما می‌دانند در مقابل دشمن چگونه رفتار و اقدام کنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با محکوم کردن فتنه گری‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی اظهار کرد: شرارت‌های دشمن در سالی که گذشت به خوبی برای ملت قابل مشاهده و مشهود بود.

وی گفت: البته ملت ما هم اقدامات لازم را در برابر دشمن انجام دادند و مواضع را در مواقع لازم اتخاذ کردند.

کد مطلب 2493631

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