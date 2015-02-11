به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی همانند سالهای پیش در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کرده و بخشی از مسیر راهپیمایی را طی کرد.
این مرجع تقلید در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یوم الله ۲۲ بهمن، دشمنشناسی را از ویژگیهای بارز ملت ایران برشمرد و تاکید کرد: مردم ما میدانند در مقابل دشمن چگونه رفتار و اقدام کنند.
آیتالله مکارم شیرازی با محکوم کردن فتنه گریهای دشمنان علیه انقلاب اسلامی اظهار کرد: شرارتهای دشمن در سالی که گذشت به خوبی برای ملت قابل مشاهده و مشهود بود.
وی گفت: البته ملت ما هم اقدامات لازم را در برابر دشمن انجام دادند و مواضع را در مواقع لازم اتخاذ کردند.
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