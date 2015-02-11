  1. استانها
حجت الاسلام صالحی منش:

مردم قم با حضور حماسی خود ثابت کردند در دفاع از انقلاب پیشتازند

قم - استاندار قم گفت: مردم انقلابی قم همواره در صحنه‌ها حضور داشتند و این بار هم با حضور گسترده خود اثبات کردند که در دفاع از انقلاب همچون گذشته پیشتازند.

به گزارش خبرنگار مهر،  حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای صبح امروز جمعیت مردم قم که به راهپیمایی آمده‌اند را نظاره می‌کنیم به نظر می‌رسد که از سال‌های گذشته حضور حماسی‌تر و با شکوه‌تری باشد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از باشکوه ترین راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن است، بیان داشت: مردم انقلابی قم همواره در صحنه‌ها حضور داشتند و این بار هم با حضور گسترده خود اثبات کردند که در دفاع از انقلاب همچون گذشته پیشتازند.

استاندار قم با اشاره به پیام‌های راهپیمایی ۲۲ بهمن برای مستکبران افزود: این حضور حماسی ملت ایران در صحنه به دشمنان پیام می‌دهد که هیچ‌گاه این ملت زیر بار ظلم و ذلت نمی‌رود و آنان نیز توان ایستادگی برابر این ملت بزرگ را ندارند.

وی گفت: حضور ملت بزرگ ایران در این راهپیمایی نشان دهنده عظمت و قدرت مکتب اهل بیت(ع) در برابر موج اسلام ستیزی و سلطه گری مستکبران است.

حجت الاسلام صالحی منش ادامه داد: دشمنان انقلاب و اسلام بدانند که ایران اسلامی هیچگاه به خانه امنی برای آنها تبدیل نخواهد شد و ملت ایران بار دیگر در این روز با آرمان‌های امام و انقلاب تجدید بیعت کردند و نشان دادند که همواره پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

