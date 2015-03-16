مذاکرات ۵ ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از ۵ ساعت گفتگو پایان یافت.

این مذاکرات ساعت ۸:۰۰ صبح امروز به وقت محلی با حضور علی‌اکبر صالحی، سیدعباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و همچنین حسین فریدون از طرف ایران و ارنست مونیز، وندی شرمن و اعضای تیم آمریکایی برگزار شد.

دقایق پایانی مذاکرات به گفتگوی اختصاصی ظریف و کری منجر شد.

تیم مذاکره‌کننده هسته ای به ریاست ظریف تا ساعاتی دیگر، عازم بروکسل خواهد بود تا به میزبانی فدریکا موگرینی با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کنند.