  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۲

مذاکرات ۵ ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا پایان یافت

مذاکرات ۵ ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا پایان یافت

مذاکرات دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز آغاز شده بود، دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از ۵ ساعت گفتگو پایان یافت.

این مذاکرات ساعت ۸:۰۰ صبح امروز به وقت محلی با حضور علی‌اکبر صالحی، سیدعباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و همچنین حسین فریدون از طرف ایران و ارنست مونیز، وندی شرمن و اعضای تیم آمریکایی برگزار شد.

دقایق پایانی مذاکرات به گفتگوی اختصاصی ظریف و کری منجر شد.

تیم مذاکره‌کننده هسته ای به ریاست ظریف تا ساعاتی دیگر، عازم بروکسل خواهد بود تا به میزبانی فدریکا موگرینی با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار کنند.

کد مطلب 2519600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه