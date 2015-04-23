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۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۲۱

رئیس جمهور ارمنستان:

پیام قوی‌تری از اردوغان درباره نسل کشی ارامنه انتظار داریم

پیام قوی‌تری از اردوغان درباره نسل کشی ارامنه انتظار داریم

رئیس جمهور ارمنستان در سخنانی متفاوت با آنچه که روز قبل گفته بود بار دیگر از ترکیه خواست تا حادثه کشتار ارامنه را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سرژ سارکیسیان» رئیس جمهور ارمنستان در مصاحبه با شبکه خبری سی. ان. ان  ترکیه اظهار امیدواری کرد که امسال در روز ۲۴ آوریل، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای از سر گیری روند آشتی بین دو کشور پیام قوی تری را به مردم ارمنستان بفرستد.

فردا، ۲۴ ماه میلادی آوریل، مصادف با بزرگداشت یکصدمین سال کشتار ارامنه به دست خلافت عثمانی است.

وی که دیروز در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده بود هیچ پیش شرطی را برای از سرگیری روابط دوستانه با ترکیه لحاظ نمی کند و اصراری هم ندارد که دولت آنکارا اتهام نسل کشی ارامنه را بپذیرد، امروز با لحنی بسیار متفاوت گفت: این وظیفه اخلاقی ترکیه است که حادثه کشتار ارامنه را که طی جنگ جهانی اول به وقوع پیوست به رسمیت بشناسد.

وی در ادامه تصریح کرد: آشتی میان دو ملت تنها از راه به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه حاصل می شود.

با این حال سارکیسان بار دیگر از آمادگی کشورش به از سرگیری روابط دوستانه با ترکیه سخن گفت.

کد مطلب 2560474

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