۹۶ کشته و مجروح در انفجار بانکوک/پاکسازی محل بمب گذاری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، بر اثر این انفجار که شامگاه دوشنبه به وقت محلی روی داد، دست کم ۱۶ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شده اند. پیشتر رسانه های تایلندی، آمار تلفات این حادثه را ۲۷ نفر اعلام کرده بودند. این در حالی است که اخبار تأیید نشده از وجود ۳ گردشگر خارجی در میان قربانیان حکایت دارد.

این انفجار در مرکز بانکوک و در یکی از محلات پر رفت و آمد این شهر روی داد که هتلها و مراکز خرید بسیاری در آن قرار دارد. مقامات تایلندی هدف این حمله را آسیب زدن به گردشگران خارجی و تضعیف صنعت گردشگری و اقتصاد این کشور عنوان کرده اند.

در عین حال احتمال می رود که هدف این حمله یک معبد هندو بوده باشد که در این محله پرازدحام قرار داشته و از جاذبه های گردشگری بانکوک است و هندوها و بودائیان زیادی برای عبادت در آن تجمع می کنند.

تا این لحظه، هیچ گروهی مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته است. گفتنی است به دنبال کودتای نظامی در تایلند، این کشور با ناآرامی های سیاسی و اعتراضات خیابانی گسترده ای مواجه بوده، اما بمب گذاری و حملات تروریستی به ندرت در آن اتفاق می افتد.