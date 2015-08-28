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۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

اکران فیلم «محمدرسول الله(ص)» در سینماهای کرمان آغاز شد

اکران فیلم «محمدرسول الله(ص)» در سینماهای کرمان آغاز شد

کرمان - اکران فیلم «محمدرسول الله» در سینماهای کرمان همزمان با سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در کنار سینماهای فعال استان که در گروه سینماهای طرف قرارداد اکران فیلم «محمدرسول الله» هستند، سالن های مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد در شهرستان های بم و شهربابک نیز به همت معاونت سینمایی وزارت ارشاد به سیستم پخش مجهز شده اند و تجهیزات فنی لازم در آنها نصب شده است تا علاقمندان بیشتری بتوانند همزمان با ایران و برخی کشورهای جهان شاهد پخش سراسری این فیلم باشند.

دو سینمای شهرتماشا و مهتاب در شهر کرمان، سینما امین شهرستان رفسنجان و نیز امین شهرستان انار و دو مجتمع مجهز به سیستم پخش دیجیتال در شهرستان های بم و شهربابک تاکنون پخش این فیلم را در شمال استان کرمان عهده دار هستند.

اکران فیلم «محمدرسول الله» در سینماهای کرمان از روز گذشته آغاز شد.

کد مطلب 2897574

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