به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، هزاران نفر از مردم مالزی به خیابان های پایتخت آمده و خواستار برکناری «نجیب رزاق» نخست وزیری این کشور شدند.

این تجمع اعتراض آمیز که احتمالا فردا نیز ادامه خواهد داشت از سوی پلیس مالزی ممنوع اعلام شده و راه دسترسی به تمامی وبسایت های تبلیغاتی ائتلاف گروه های مخالف موسوم به «باریش» نیز بسته شده است.

با تشدید تدابیر امنیتی و مسدود کردن راه معترضین برای ورود به محل اصلی برگزاری تجمع، برخی از منابع خبری از احتمال دخالت نیروهای ارتشی در صورت تشدید اعتراضات سخن می گویند.

ادامه حضور نجیب رزاق در سمت خود از وقتی به طور جدی از سوی گروه های اپوزیسیون مالزی به چالش کشیده شد که در پی تحقیق پیرامون بدهی صندوق سرمایه گذاری دولت مشخص شد مبلغی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.

البته خود وی می گوید که این مبلغ از سوی عربستان سعودی به عنوان تقدیر از تلاش‌های مالزی در مقابله با داعش و عمل به مذهب اهل سنت واریز شده است.

نجیب تا کنون معاون و چهار نفر از اعضای کابینه خود را به دلیل اختلاف نظرهایی که پیرامون این مسئله به وجود آمده، از کار برکنار کرده است.