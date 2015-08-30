علیرضا خمسه مجری جشن انیمیشن شد/ دوبله زنده توسط علیمردانی

روانبخش صادقی دبیر جشن انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشن انیمیشن امشب یکشنبه هشتم شهریور ماه، ساعت ۲۰ در محل ایوان شمس برگزار می شود. اجرای مراسم برعهده علیرضا خمسه است و طبق روال سال های گذشته ۵ تندیس و ۲ دیپلم به برگزیدگان اهدا می شود.

وی ادامه داد: گروه موسیقی «پیلدم» در بخشی از این جشن به اجرای موسیقی می پردازند، همچنین محمدرضا علیمردانی یکی از دوبلورهای قدیمی در حوزه انیمیشن علاوه بر صحبت درباره دوبله انیمیشن، بخش هایی از یک انیمیشن را به صورت زنده دوبله می کند.

رییس انجمن فیلمسازان انیمیشن سینمای ایران تاکید کرد: در این دوره از جشن انیمیشن بزرگداشتی برگزار نمی شود.

صادقی در پایان گفت: در این جشن قرار است مستندی درباره انیمیشن پخش شود که در آن سعی شده نظر مردم نسبت به انیمیشن نشان داده شود.