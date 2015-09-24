عیدقربان نمادوحدت مسلمانان/استکباربدنبال ترویج اسلام آمریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز وحدت آفرین و دشمن شکن عید قربان صبح پنج شنبه راس ساعت ۸ به امامت آیت الله مصطفی علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در محل مسجد جامع کرمانشاه و با حضور پرشکوه مردم دین دار و ولایت مدار کرمانشاه اقامه شد.

آیت الله مصطفی علما در خطبه های پیش از نماز، عید قربان را عید بندگی و نماد وحدت جامعه اسلامی در برابر توطئه های استکبار دانست.

وی افزود: هم اکنون اسلام در دنیا رو به گسترش است و روز به روز به تعداد مسلمانان اضافه می شود، بنابراین استکبار از این موضوع هراس داشته و به دنبال ایجاد موج اسلام هراسی از طریق گروهک های تکفیری چون الداعش، النصره و... است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، یادآور شد: عید قربان، عیدی است که درس ایستادگی و مقاومت در برابر هوای نفسانی را به ما می آموزد و ما باید از ابراهیم (ع) این درس را آموخته و در تمام ارکان زندگی فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار دهیم.

وی تصریح کرد: ابراهیم (ع) با بردن فرزندش به قربانگاه، در مقابل هوای نفس مقاومت کرده و در واقع نفس خود را قربانی کرد، لذا ما باید از این موضوع درس گرفته و در مسیر زندگی همواره ایستادگی کنیم.

آیت الله علما، بار دیگر به توطئه های استکبار برای جلوگیری از ترویج اسلام آمریکایی در دنیا اشاره کرد و گفت: استکبار می داند که کلمه اسلام می تواند تغییر و تحول ایجاد کند، لذا سعی دارد اسلام بی تفاوتی و در یک کلمه اسلام آمریکایی را در بین مسلمان ترویج کند.

وی بر وحدت بین مسلمانان تاکید کرد تا در نتیجه آن توطئه های دشمنان خنثی شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه اشاره ای نیز به هفته دفاع مقدس داشت و مقاومت و ایستادگی ملت ایران در سایه وحدت موجود و رهبری امام(ره) را الگوی تمام انقلاب های دنیا دانست و گفت: این مقاومت و ایستادگی باعث شده ایران هم اکنون یکی از کشورهای قدرتمند و به نوعی قدرت منطقه محسوب شده و آمریکاو سردمداران استکبار ناچار به تواضع در مقابل آن شوند.

وی حضور ۶ کشور قدرتمند دنیا در آنسوی میز مذاکره و ایران در سوی دیگر میز مذاکرات را نماد قدرتمندی ایران در نتیجه مقاومت های گذشته دانست.

آیت الله علما در پایان، راهکار مقابله با استکبار را برائت از مشرکین دانست که فقط منحصر به مناسک حج نبوده و همه مسلمانان باید از مشرکین برائت بجویند.