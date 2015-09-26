برداشت فندق از باغات طارم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان طارم علیرضا عماری افزود: فندق به لحاظ سطح زیر کشت رتبه سوم باغات این شهرستان را با ۳۹۶ هکتار به خود اختصاص داده است.

وی یادآورشد: از این میزان ۳۹۵ هکتار باغات بارور بوده و عملیات برداشت محصول فندق از نیمه اول شهریور آغاز شده است که تا اواسط مهر ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: پیش بینی می شود از مجموع این سطح بیش از ۵۵۳ تن محصول فندق برداشت شود.

عماری ادامه داد: بیش از سه هزار خانوار بهره بردار این محصول بوده و یک هزار و ۵۰۰ نفر روز در کار برداشت فندق مشغول هستند که از این طریق درآمد کسب می کنند.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود درآمد حاصل از برداشت این محصول به ۱۱۰ میلیارد ریال برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم، قره باغی، کووا و رسمی را از ارقام مورد کشت محصول فندق در این شهرستان عنوان کرد.

عماری افزود: محصول تولیدی بیشتر به صورت آجیلی و همچنین در انواع غذاهای محلی مصرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: فندق تولیدی در شهرستان طارم علاوه بر مصرف داخل شهرستان و استان زنجان، به سایر استان های همجوار نیز صادر می شود.