https://mehrnews.com/xwYMT ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸ کد مطلب 2938279 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸ پوتین: سازمان سیا همه چیز را نمی داند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: سازمان اطلاعات آمریکا یکی از بهترین هاست اما همه چیز را نمی داند و نباید هم همه چیز را بداند.برای روسیه شیعه و سنی تفاوتی نمی کند. . کد مطلب 2938279 کپی شد مطالب مرتبط انبوهی از جاسوسان آمریکایی در سفارت واشنگتن در مسکو هستند/برای اخراج دیپلماتهای آمریکایی آمادهایم برچسبها ولادیمیر پوتین سازمان سیا روسیه
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