پوتین: سازمان سیا همه چیز را نمی داند

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: سازمان اطلاعات آمریکا یکی از بهترین هاست اما همه چیز را نمی داند و نباید هم همه چیز را بداند.برای روسیه شیعه و سنی تفاوتی نمی کند.