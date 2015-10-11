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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۸

پوتین: سازمان سیا همه چیز را نمی داند

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: سازمان اطلاعات آمریکا یکی از بهترین هاست اما همه چیز را نمی داند و نباید هم همه چیز را بداند.برای روسیه شیعه و سنی تفاوتی نمی کند.

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کد مطلب 2938279

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