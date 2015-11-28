سخنگوی وزارت خارجه حملات سایبری ایران به آمریکا را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر حسین جابری انصاری سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای برخی مقامات آمریکایی در خصوص حملات سایبری ایران اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته قربانی حملات جدی سایبری نظیر استاکس نت بوده، ولی این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه ما فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در عرصه بین المللی برای جلوگیری و ممنوعیت از چنین حملاتی یکی از کمبودهای جدی در این زمینه می باشد.

جابری انصاری خاطرنشان ساخت ایران بعنوان یک کشور مسئولیت پذیر که در حال حاضر ریاست جنبش عدم تعهد را نیز برعهده دارد همواره به تدوین و تقویت ساز و کارهای بازدارنده بین المللی در این زمینه متعهد بوده و دیگر کشورها بویژه کشورهای عربی را نیز به همکاری و خودداری از اقدامات و حملات مخرب سایبری فرا می خواند.

وی افزود: متاسفانه عملکرد برخی از کشورها در این رابطه سازنده نبوده و به هنجارهای بین المللی آسیب زده است.