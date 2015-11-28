کشورهای عرب خلیج فارس مهاجران بیشتری را بپذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه، با اشاره به بحران مهاجرت درباره امکان وقوع فاجعه ای انسانی در منطقه بالکان در صورت عدم توانایی اروپا به اعمال کنترل بر مرزهای خود، هشدار داد.

وی با اعلام این مطلب از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواست تا تعداد بیشتری از پناهجویان سوری را در خود جای دهند.

والس در این باره گفت: بار دیگر می گویم که اروپا نمی تواند پذیرای همه پناهجویان سوری باشد و به همین دلیل هم هست که ما نیازمند یک راه حل دیپلماتیک، نظامی و سیاسی برای حل بحران سوریه هستیم.

وی ادامه داد: هر کشوری باید نقش خود را برای حل بحران مهاجرت ایفا کند. روی سخن من به ویژه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است.

در حالیکه چهار میلیون نفر از آوارگان سوری به کشورهای لیبی، اردن و ترکیه رفته اند، کشورهای عربی مانند قطر، امارات و عربستان سعودی علیرغم برخورداری از امکانات و منابع مالی هنگفت از پذیرش آنها امتناع می کنند.

در این میان، کشورهای اروپایی که به دلیل تلاش برای سرنگونی دولت دمشق نقش بسزایی در بی ثباتی سوریه و آوارگی مردم این کشور داشته اند، به دلیل حملات تروریستی اخیر پاریس، تمایل کمتری به پذیرش مهاجرین سوری از خود نشان می دهند و برای نامهربانی با آنها احتمال نفوذ تروریست ها به خاک اروپا را بهانه می کنند.