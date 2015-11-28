به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران از سفر وزیر کشور به استان لرستان طی هفته آینده خبر داد و اظهار داشت: در این راستا برگزاری جلسه شورای ادارای و برگزاری شورای مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه های مدنظر سفر وزیر کشور به استان خواهد بود.

وی همچنین از افتتاح پنج هزار واحد مسکن مهر استان لرستان همزمان با سفر وزیر کشور به استان خبر داد و گفت: کلنگ زنی ساختمان جدید استانداری و افتتاح دو پل ساخته شده در مرکز استان که توسط خیری به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اجرا شده از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این زمینه است.

استاندار لرستان همچنین به تقدیر از این خیر غیر بومی با حضور وزیر کشور اشاره کرد و گفت: افتتاح پارک مینیاتوری در مرکز استان لرستان از دیگر برنامه های پیش بینی شده خواهد بود.