انتقاد از فقدان نهادهای مشورتی در زمینه های قضایی و حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در چهارمین همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» که صبح امروز در تالار مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به نبود نهادهای مشورتی که دارای خصلت قضایی و حقوقی هستند، گفت: پژوهشگران در شیوه پژوهش ناگزیرند که بار مشورتی را به دوش بکشند.

ابراهیمیان با بیان اینکه یک بدنه پژوهشی موفق در کشور نمی‌تواند خود را از اقلیت‌های سیاسی جدا کند، گفت: در امر پژوهش با ایجاد پل ارتباطی با بخش خصوصی، فعالان فرهنگ و تجارت، می‌توان خلاء بزرگی را پر کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش پژوهش در قانونگذاری گفت: نبود مجلس دوم (سنا) و تلفیق دو مجلس بخصوص در صورتی که بخواهیم از تجربه و علم مجلس دوم استفاده کنیم و شرایط ورود نمایندگان به مجلس را با شرایط نمایندگان عادی، متفاوت کنیم؛ از ارزش ابتکار تقنینی و پختگی لازم، کاسته و از پختگی لازم برخوردار نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این صورت نبود ساز و کارهای لازم برای ورود کافی نخبگان در مجلس اول توسط مجلس دوم جبران نشده و البته این مساله در مقام ارزیابی مطرح نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه جوانگرایی و استفاده از نیروی جوان در کشور ما، امتحان خود را پس داده خاطرنشان کرد: استفاده از نیروی جوان، نافع این مساله مهم نیست؛ اما در امر قانونگذاری باید از تجربه متراکم، استفاده زیادی کنیم که در این راستا سهم تجربه و برخی نگاه‌های قبیله‌ای کنار گذاشته شود.

ابراهیمیان یادآور شد: برای اینکه سهم تجربه در روند قانونگذاری قابل توجه باشد، باید از تمام انسان‌هایی که توانایی کافی دارند، در جای خود استفاده کنیم.