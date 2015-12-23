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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

گزارش مهر از دبه جدید آمریکایی‌ها؛

جدول تجارت ایران با ۳۸ کشور مشمول مصوبه کنگره آمریکا

جدول تجارت ایران با ۳۸ کشور مشمول مصوبه کنگره آمریکا

جدول تجارت خارجی ایران با ۳۸ کشور مشمول مصوبه ضد ایرانی کنگره آمریکا که امضای اوباما نیز بر روی آن نشست، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی می‌شود که کنگره آمریکا تصمیم گرفته در صدور ویزا برای افرادی که به ایران سفر می‌کنند، محدودیت ایجاد کند. در مراحل ابتدایی شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در زمان حساس روابط میان ایران با کشورش درباره مسایل هسته ای، این مصوبه را تائید کند اما بالاخره امضای اوباما پای این مصوبه کنگره نشست تا به نوعی برجام هم نقض شده باشد.

فارغ از تاثیراتی که خود مصوبه می‌تواند بر تجارت خارجی ایران داشته باشد، موج ناامیدی و نگرانی تجار ایرانی در ساعات ابتدایی اعلام این مصوبه بود که اقتصاد ایران را در یک فضای نگران کننده روانی وارد و باز هم ثابت کرد که آمریکایی‌ها «استاد دبه درآوردن» هستند و از هر شگرد و ابزاری استفاده می‌کنند تا نوع جدیدی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند.

در این میان، فعالان اقتصادی می‌گویند: فعلا بار روانی مصوبه کنگره فضای اقتصاد را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. البته برخی دیگر از فعالان اقتصادی هم، پا را فراتر گذاشته و معتقدند که این تجار آمریکایی هستند که در درازمدت، از مصوبه کنگره خود ضرر می‌کنند، چراکه تجارت با اروپایی‌ها نسبت به تجارت با آمریکا، ریشه‌دارتر است.

مصوبه کنگره آمریکا علاوه بر دولتمردان و نمایندگان مجلس، صدای اعتراض فعالان اقتصادی ایران را هم درآورده است و آنان در جلسات خصوصی و عمومی نسبت به این موضوع واکشن نشان داده‌اند و خواستار تدبیر وزارت امور خارجه در این باره شده‌اند. برهمین اساس، موجی از نامه‌نگاری‌ها شکل گرفت و اتاق‌های بازرگانی دنیا و روسای آنها از اعتراض ایران نسبت به این مصوبه آگاه شدند و آنگونه که خبر می‌رسد، حتی پاسخ‌هایی هم نسبت به این نامه‌نگاری‌ها دریافت شده است.  

البته محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اعتراض شدیدی نسبت به صدور این مصوبه داشت. او معتقد است مصوبه کنگره آمریکا، جریانی بر خلاف تجارت آزاد و رقابتی در دنیا است، این در شرایطی است که تمام اقداماتی که ایران در دوران پساتحریم و بعد از بیانیه لوزان انجام داده است، بر این پایه بوده که ارتباطات اقتصادی خود را با دنیا گسترش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران به دنبال دو اقدام اساسی در عرصه تجارت با دنیا است؛ اول آنکه وقتی قرار است دنیا به سمتی برود که در آن تجارت آزاد و رقابتی برقرار شود، معنایی ندارد که یک کشور از دور برای سایرین تصمیم گیری کرده و تعیین تکلیف کند، چراکه زمینه‌های تجارت ایران با دنیا تعریف شده است و اگر قرار باشد که کشوری علیه این مصوبه بدهد، در واقع اقدامی غیرعادلانه انجام داده است، ضمن اینکه صدور مصوبه از سوی کنگره یک کشور، جایگاه والایی به لحاظ حقوقی برای دنیا ندارد در حالی که اگر این مصوبه از سوی سازمان ملل متحد صادر می‌شد، همه دنیا را مکلف و موظف به اجرایش می‌کرد، همانطور که در سال‌های گذشته تحریم‌های سازمان ملل بیشترین تاثیر را در تجارت ایران داشت.

دیگر فردی که در این رابطه اظهارنظر می‌کند، علینقی خاموشی است که سال‌های سال، در کنار ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ریاست اتاق بازرگانی ایران و انگلیس و عضویت در هیات رئیسه بسیاری از اتاق‌های مشترک از جمله بلژیک و سایر کشورهای اروپایی را در پرونده کاری خود ثبت کرده است.

او هم بر این باور است که تجار آمریکایی، بیشترین ضرر را از تحریم‌ها خواهند داشت. شاید دلیل حرف او هم این باشد که تجار ایرانی تلاش داشتند تا روابط سنتی خود با تجار آمریکایی را یک گام به جلو برده و در زمینه انتقال فناوری و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری بیشتری داشته باشد، اما به هرحال، این مصوبه کار را سخت تر کرده است.

او می‌افزاید: این مصوبه ممکن است بر تجارت ایران هم تأثیر داشته باشد اما بیشتر از ایران، آمریکا ضرر می‌کند. البته این موضوع بر خلاف برجام به نظر می‌رسد. در حال حاضر اعتراضاتی به آن وارد می شود و قرار است اعتراض‌هایی هم شروع شود.

در این میان، آنچه که واضح و مشهود است، مصوبه کنگره آمریکا که امضای اوباما نیز بر آن نشست، نقض صریح برجام است ولی در عین حال، جمهوری اسلامی ایران هم در سالیان گذشته ثابت کرده است که تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را متوقف کند.

«آنوش رهام» کارشناس مسائل گمرکی در این رابطه به خبرنگار مهر از زوایه دیگری به این موضوع نگاه می کند. وی می‌گوید: به نظر می‌رسد که مصوبه کنگره آمریکا محدودیت‌هایی را برای گردشگری ایران به‌وجود می آورد اما اثرات روانی آن خیلی بیشتر از تاثیرات تجاری آن قابل توجه است، این در شرایطی است که برای مذاکره با خارجی‌ها و تنظیم ملاقات‌های تجاری، راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توان این تصمیم کنگره را دور زد.

وی به دوران تحریم اشاره کرد و اظهارداشت: شرایط تحریم که سال‌های سختی را برای اقتصاد ایران رقم زد، نتوانست تجارت خارجی ایران را با دنیا به صفر برساند و حتی نسبت به سال‌های پیش از آن، همواره سالانه از رشد برخوردار بودیم. برهمین اساس، مدیران شرکت‌های ایرانی اگر بخواهند کار مشترکی با همتایان خارجی خود که مشمول این مصوبه هستند، انجام دهد، می‌توانند در یکی از کشورهای مجاور، قرار کاری خود را در صورت نیاز، تنظیم کنند، این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران بدون ملاقات‌های خارجی و البته به صورت روان در حال انجام است.

جدول تجارت خارجی ایران با ۳۸ کشور مشمول مصوبه ضد ایرانی کنگره آمریکا که امضای اوباما نیز بر آن نشسته، به شرح ذیل است:

جدول تجارت خارجی ایران با ۳۸ کشور مشمول مصوبه ضد ایرانی کنگره
( ارقام به دلار)

نام کشور صادرات سال ۹۰ واردات سال ۹۰ صادرات ۷ ماهه ۹۴ واردات ۸ ماهه ۹۴
آندورا در گمرک ثبت نشده در گمرک ثبت نشده در گمرک ثبت نشده در گمرک ثبت نشده
استرالیا ۵۷.۹۹۶.۲۹۱ ۶۳.۵۴۰.۷۸۱ ۱۳۰۰۵۱۶۴ ۲۵.۱۱۱.۰۶۲
اتریش ۱۵.۰۲۸.۸۶۵ ۱۳۰.۶۷۵.۶۱۸ ۶۵۳۵۰۵۴ ۸۰۲.۷۳۱.۳۳۱
بلژیک ۲۸۴.۲۹۸.۲۰۲ ۶۶۶.۰۶۷.۲۷۲ ۳۹۰۹۱۲۱۳ ۲۰۱.۸۰۵.۴۹۶
برونئی ۲.۵۰۰.۴۸۶ در گمرک ثبت نشده ۳۷۸۸ در گمرک ثبت نشده
شیلی ۶۵۳.۹۲۲ ۹.۰۴۰.۶۲۷ ۲۸۴۲۰۱ در گمرک ثبت نشده
چک ۱۶۵۰.۷۸۵ ۳۵.۳۳۸.۷۰۴ ۲۷۵۱۷۲۵ ۱۹.۱۵۱.۷۲۰
دانمارک ۱۶.۰۸۳.۴۱۹ ۱۳۴.۸۹۹.۳۳۹ ۴۷۰۵۳۷۰ ۱۳۲.۵۷۳.۸۰۳
استونی ۵۶.۹۵۹ ۱.۵۵۹.۴۱۶ ۳۵۱۱۲ ۱.۹۰۵.۴۳۰
فنلاند ۷۰۶.۰۸۶ ۸۹.۶۱۶.۵۸۴ ۴۴۹۶۰۳ ۸۰.۵۲۱.۶۵۴
فرانسه ۶۰.۸۵۸.۸۷۸ ۱.۸۳۲.۴۱۷.۷۷۳ ۹۸۸۹۶۶۸ ۴۹۸.۷۸۵.۳۹۱
آلمان ۴۱۵.۱۰۷.۶۷۶ ۳.۴۴۹.۵۱۷.۱۹۳ ۱۵۴۲۳۷۲۹۰ ۱.۱۶۹.۶۹۶.۴۳۴
یونان ۱۲.۸۵۲.۷۱۳ ۱۸.۰۳۰.۳۳۱ ۵۶۷۹۷۱۸ ۱۷.۰۶۳.۸۹۳
مجارستان ۳.۸۰۲.۳۵۷ ۲۷.۲۲۶.۱۵۹ ۲۳۵۲۶۵۵ ۵.۳۰۳.۸۲۱
ایسلند ۱۶۶.۹۲۹ ۱۴۲.۳۷۳ در گمرک ثبت نشده ۲.۶۴۰.۷۹۶
ایرلند ۶۰۶.۲۲۹ ۱۳۹.۰۶۱.۴۰۵ ۳۱۳۱۳ ۸۱.۰۳۵.۷۵۲
ایتالیا ۲۴۹.۹۴۶.۶۴۴ ۱.۶۹۱.۳۲۱.۳۸۰ ۳۴۳۰۸۷۶۵۱ ۵۸۲.۷۰۳.۲۳۰
ژاپن ۵۱۲.۳۰۵.۹۷۸ ۱.۲۹۹.۵۷۸.۹۳۸ ۲۲۹۸۰۳۹۷ ۱۸۴.۳۹۶.۶۸۶
لتونی ۵۵.۵۰۰ در گمرک ثبت نشده در گمرک ثبت نشده ۴.۵۷۷.۵۸۴
لیختن اشتاین در گمرک ثبت نشده ۱۶.۴۹۱.۱۰۳ در گمرک ثبت نشده ۱۷.۹۶۴.۷۵۵
لیتوانی ۳.۸۶۰.۶۵۱ ۱.۲۷۶.۶۹۳ ۲۱۷۳۷۶۰ ۲.۴۸۸.۴۴۴
لوکزامبورگ در گمرک ثبت نشده ۵۷.۱۸۴.۵۱۶ ۲۹۶۰ ۱۶.۰۶۰.۴۴۰
مالت ۸۲.۵۱۹ ۵۴۴.۹۳۰ ۸۲۶۲۷ ۹۳.۹۸۸
موناکو در گمرک ثبت نشده ۴.۳۸۷.۹۸۰ در گمرک ثبت نشده ۶۹۶.۳۱۲
هلند ۲۱۲.۰۳۴.۹۱۵ ۸۰۸.۳۷۴.۸۴۴ ۲۶۷۲۴۹۲۴ ۴۸۲.۸۵۵.۶۹۲
نیوزیلند ۳.۱۷۰.۹۳۸ ۷۲.۴۵۲.۴۱۱ ۱۳۰۲۲۴۷ ۳۳.۹۱۹.۵۲۵
نروژ ۲.۵۱۷.۴۲۵ ۲۲.۸۲۶.۰۴۰ ۴۶۹۱۴۲ ۴.۰۳۶.۷۸۹
پرتغال ۵.۰۶۳.۴۸۲ ۶۴.۵۳۴.۳۳۶ ۲۶۰۵۵۶۸۸ ۴.۳۸۵.۸۶۹
سن مارینو در گمرک ثبت نشده ۱۱۹.۱۴۱ در گمرک ثبت نشده در گمرک ثبت نشده
سنگاپور ۱.۳۷۱.۳۶۴.۷۳۲ ۱.۷۴۶.۰۹۵.۹۳۷ ۴۷۴۷۴۵۹ ۳۷۴.۹۶۱.۱۷۰
کره جنوبی ۱۳۸۷۲۱۸۵۸۵ در گمرک ثبت نشده ۵۹۷۷۲۴۶۰ ۲.۴۵۰.۳۱۹.۹۹۲
اسپانیا ۱۷۰.۹۸۱.۰۰۳ ۵۲۹.۶۵۹.۲۵۲ ۱۳۶۵۰۵۲۹۰ ۱۱۵.۰۲۹۷۳۶
سوئد ۲۹.۵۹۶.۴۴۱ ۹۷۰.۲۳۴.۷۳۹ ۷۷۶۴۵۹۲ ۱۶۰.۹۶۴.۸۷۵
سوئیس ۲۱.۳۸۴.۰۷۴ ۲.۵۰۹.۲۰۹.۷۴۱ ۴۴۴۱۷۷۶ ۱.۶۵۶.۴۸۹.۵۲۲
انگلیس ۳۶.۵۵۱.۶۴۹ ۱۴۰.۱۸۴.۹۹۵ ۲۱۷۵۶۲۵۷ ۲۵۷.۸۵۰.۱۳۰
تایوان ۴۳۹.۳۳۴.۰۴۵ ۴۴۱.۷۳۳.۵۹۳ ۸۴۵۷۲۰۸۸ ۳۰۳.۴۰۶.۱۸۲
کانادا ۴۸.۵۸۲.۷۳۹ ۱۱۰.۸۰۳.۴۰۸ ۶۸۸۳۳۵۸ ۵۱.۰۷۲.۷۶۴
اسلواکی ۲۱۸۹۹۴۵ ۱۰۱۳۵۸۶۸ ۲۹۱۷۶۳۴ ۳۸۴۶۶۹۰

 

کد مطلب 3007008

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