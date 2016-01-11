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۲۱ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۶

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی:

سیاست ارشاد درانتشار ترجمه قرآن مرحوم الهی قمشه‌ای تغییرنکرده‌است

سیاست ارشاد درانتشار ترجمه قرآن مرحوم الهی قمشه‌ای تغییرنکرده‌است

مدیر اداره کتاب با بیان اینکه تغییری در سیاست‌های ارشاد در انتشار ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای از قرآن کریم ایجاد نشده است، درعین حال به ناشران توصیه کرد از نسخه‌های منقح این ترجمه استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلگی مدیرکل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای از قرآن کریم گفت: در انتشار این ترجمه تغییری در سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق نیفتاده است، هر چند به ناشران توصیه شده تا از نسخه‌های منقح این ترجمه برای انتشار مصحف شریف استفاده کنند.

وی ضمن تقدیر از زحمات علمی و قرآن پژوهانه حکیم و عارف ارجمند آیت‌الله الهی قمشه‌ای در ترجمه قرآن کریم عنوان کرد: مرحوم الهی قمشه‌ای در ترجمه قرآن کریم از پیشتازان بودند. این ترجمه بیش از نیم قرن است که در دسترس است و با خواست مرحوم الهی قمشه‌ای به طور رایگان در اختیار تمامی مردم قرار دارد و ناشران بسیاری از این ترجمه برای انتشار قرآن‌های خود استفاده کرده‌اند.

سلگی ادامه داد: اما به مرور زمان، این ترجمه از قرآن دچار اغلاط چاپخانه‌ای شده است که ناشی از عدم کنترل و نظارت نامناسب در چاپخانه‌ها بوده است.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ضمن تایید کلی این ترجمه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: برای جلوگیری از تکرار اغلاط چاپخانه‌ای به ناشران تذکر داده شده است که از نسخه‌های منقح، ویرایش شده و بدون اغلاط چاپی به مانند نسخه تصحیح شده جناب آقای استاد ولی برای انتشار مصحف قرآن شریف استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: نسخه تصحیح شده استاد ولی فاقد اغلاط چاپی و مطبعی است و در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و ناشران علاقه‌مند می‌توانند این ترجمه تصحیح شده را رایگان از معاونت قرآن و عترت دریافت کنند.

کد مطلب 3021955

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