به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلگی مدیرکل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای از قرآن کریم گفت: در انتشار این ترجمه تغییری در سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق نیفتاده است، هر چند به ناشران توصیه شده تا از نسخه‌های منقح این ترجمه برای انتشار مصحف شریف استفاده کنند.

وی ضمن تقدیر از زحمات علمی و قرآن پژوهانه حکیم و عارف ارجمند آیت‌الله الهی قمشه‌ای در ترجمه قرآن کریم عنوان کرد: مرحوم الهی قمشه‌ای در ترجمه قرآن کریم از پیشتازان بودند. این ترجمه بیش از نیم قرن است که در دسترس است و با خواست مرحوم الهی قمشه‌ای به طور رایگان در اختیار تمامی مردم قرار دارد و ناشران بسیاری از این ترجمه برای انتشار قرآن‌های خود استفاده کرده‌اند.

سلگی ادامه داد: اما به مرور زمان، این ترجمه از قرآن دچار اغلاط چاپخانه‌ای شده است که ناشی از عدم کنترل و نظارت نامناسب در چاپخانه‌ها بوده است.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی ضمن تایید کلی این ترجمه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: برای جلوگیری از تکرار اغلاط چاپخانه‌ای به ناشران تذکر داده شده است که از نسخه‌های منقح، ویرایش شده و بدون اغلاط چاپی به مانند نسخه تصحیح شده جناب آقای استاد ولی برای انتشار مصحف قرآن شریف استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: نسخه تصحیح شده استاد ولی فاقد اغلاط چاپی و مطبعی است و در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و ناشران علاقه‌مند می‌توانند این ترجمه تصحیح شده را رایگان از معاونت قرآن و عترت دریافت کنند.