تهدید و تحریم؛ پاسخ آمریکا و متحدانش به آزمایش موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، پیونگ یانگ دیروز سه شنبه به دفاتر سازمان ملل اعلام کرد که در فاصله روزهای هشت تا ۲۵ ماه میلادی جاری (فوریه) مبادرت به انجام آزمایش پرتاب ماهواره خواهد کرد.

در پاسخ به این تصمیم، کاخ سفید فورا هشدار داد که هرگونه تلاش پیونگ یانگ برای پرتاب ماهواره را به منزله اقدامی تحریک آمیز برای ایجاد بی ثباتی در منطقه آسیای شمال شرقی تلقی خواهد کرد. دیگر کارشناسان آمریکایی متخصص در این حوزه نیز انجام چنین آزمایش موشکی را دلیلی بر لزوم اعمال تحریم های شدید تر علیه کره شمالی عنوان کردند.

از سوی دیگر، ژاپن و کره جنوبی نیز امروز چهارشنبه با تکرار نگرانی های مشابه هشدار دادند که کره شمالی با تلاش برای عملی کردن آزمایش موشکی آن هم به فاصله چند هفته پس از آزمایش چهارمین بمب هسته ای خود، مجبور به پرداخت بهای گزافی خواهد شد.

دولت سئول عملی شدن تصمیم پیونگ یانگ ظرف یک هفته آینده را نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل خوانده و آن را چالشی توصیف کرد که بر جامعه بین الملل تاثیر مستقیم خواهد داشت.

«شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن هم با ارسال پیامی مشابه تصمیم پیونگ یانگ را اقدامی تحریک آمیز و مغایر با تعهدات بین المللی کره شمالی عنوان کرد.

تایید احتمال آزمایش پرتاب ماهواره از سوی کره شمالی در حالی انجام گرفت که آمریکا و متحدانش در پاسیفک بلافاصله از تاریخ ۶ ژانویه همزمان با آزمایش اولین بمب هیدروژنی پیونگ یانگ، تلاش گسترده ای را برای قانع کردن چین و روسیه به حمایت از قطعنامه شورای امنیت برای اعمال تحریم های بیشتر علیه کره شمالی آغاز کردند.