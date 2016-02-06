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۱۷ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۱۱

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته متشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : قراردادهای جدید نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی با یورو وصول می شود.

بلومبرگ : قیمت جهانی طلا با ۳ دهم درصد افزایش به رقم یکهزار و ۱۵۹ دلار و ۵۵ سنت در هر اونس رسید.

رویترز : آمریکا به دنبال بستن مالیات ۱۰ دلاری برای هر بشکه نفت این کشور است.

تاس نیوز : مازاد تجارت خارجی روسیه در سال گذشته میلادی با ۳۳ درصد کاهش به ۱۶۱.۴ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : صادرات گاز ایران به هند و پاکستان علیرغم فروش ارزان گاز قطر به این دو کشور مقرون به صرفه است.  

بلومبرگ : به آمار افراد جویای کار آمریکایی در هفته منتهی به ماه ژوئن ۸ هزار نفر افزوده شد.

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ۱۵ روز اول ماه جاری میلادی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

بی ان ان : به آمار افراد جویای کار کانادایی در ماه ژانویه ۱۰ هزار نفر افزوده شد.

رویترز : ایران در حال مذاکره با شرکت «روس نفت» روسیه برای فروش نفت به این شرکت است.

نیوزنو : شرکت «Topsoe» دانمارک اعلام کرد، در صورت تاسیس کارخانه پتروشیمی در جنوب ایران، دفتر خود را در تهران افتتاح می‌کند.

آنیان : بانک مرکزی اوکراین نرخ تورم این کشور را در سال‌جاری میلادی ۱۲ درصد برآورد کرد.

فایننشال تریبون : ۶ عضو اوپک به همراه روسیه برای برگزاری نشست فوق العاده بررسی کاهش قیمت جهانی نفت به توافق رسیده اند.

آسوشیتدپرس : سفارشات کارخانجات آلمانی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن ۷ دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

کد مطلب 3042706
علیرضا کمندی

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