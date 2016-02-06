اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : قراردادهای جدید نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی با یورو وصول می شود.

بلومبرگ : قیمت جهانی طلا با ۳ دهم درصد افزایش به رقم یکهزار و ۱۵۹ دلار و ۵۵ سنت در هر اونس رسید.

رویترز : آمریکا به دنبال بستن مالیات ۱۰ دلاری برای هر بشکه نفت این کشور است.

تاس نیوز : مازاد تجارت خارجی روسیه در سال گذشته میلادی با ۳۳ درصد کاهش به ۱۶۱.۴ میلیارد دلار رسید.

فایننشال تریبون : صادرات گاز ایران به هند و پاکستان علیرغم فروش ارزان گاز قطر به این دو کشور مقرون به صرفه است.

بلومبرگ : به آمار افراد جویای کار آمریکایی در هفته منتهی به ماه ژوئن ۸ هزار نفر افزوده شد.

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ۱۵ روز اول ماه جاری میلادی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

بی ان ان : به آمار افراد جویای کار کانادایی در ماه ژانویه ۱۰ هزار نفر افزوده شد.

رویترز : ایران در حال مذاکره با شرکت «روس نفت» روسیه برای فروش نفت به این شرکت است.

نیوزنو : شرکت «Topsoe» دانمارک اعلام کرد، در صورت تاسیس کارخانه پتروشیمی در جنوب ایران، دفتر خود را در تهران افتتاح می‌کند.

آنیان : بانک مرکزی اوکراین نرخ تورم این کشور را در سال‌جاری میلادی ۱۲ درصد برآورد کرد.

فایننشال تریبون : ۶ عضو اوپک به همراه روسیه برای برگزاری نشست فوق العاده بررسی کاهش قیمت جهانی نفت به توافق رسیده اند.

آسوشیتدپرس : سفارشات کارخانجات آلمانی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن ۷ دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.