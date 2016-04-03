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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۰۱

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه خبرداد:

ارائه تسهیلات جدید به کارمندان و اساتید ایثارگر دانشگاه آزاد

ارائه تسهیلات جدید به کارمندان و اساتید ایثارگر دانشگاه آزاد

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد گفت: از سال جاری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در این دانشگاه در سه حوزه دانشجویی، کارمندی و اساتید اجرا می شود.

محمدتقی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۹۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تنها برای دانشجویان در دانشگاه اجرایی می شد اما با دستور رئیس دانشگاه آزاد و از سال جاری این قانون در سه حوزه دانشجویی، کارمندی و اساتید اجرایی خواهد شد.

وی افزود: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۷۶ ماده دارد که ۱۵ ماده این قانون در دانشگاه آزاد اجرایی می شود.

مدیرکل شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: براساس این قانون دانشگاه آزاد به کارمندان و اعضای هیات علمی تسهیلاتی مانند بازنشستگی پیش از موعد، احتساب دوران جبهه در سنوات، کسر هزینه بیمه و مالیات از حقوق، پرداخت فوق العاده ایثارگری ارائه خواهد کرد.

طباطبایی گفت: همچنین دانشجویان شاهد و ایثارگر که دانشجوی مقطع دکتری باشند نیز می توانند در فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه ثبت نام کنند و جذب شوند.

وی عنوان کرد: دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر نیز می توانند برای مقطع دکتری دانشگاه آزاد بورسیه شوند.

کد مطلب 3588978

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