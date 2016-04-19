مواضع دوگانه سازمان محیط زیست درباره انتقال آب مازندران به سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمامی گزینه های مطروحه برای تامین آب مورد نیاز در کشور می توانند طرح و بررسی شوند.

سعید متصدی، در خصوص بازتاب های مختلف نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، گفت: تمامی گزینه های مطروحه برای تامین آب مورد نیاز در کشور می توانند طرح و بررسی شوند.

این سخنان در حالی همزمان با حضور حسن روحانی در جمع مردم سمنان بیان می‌شود که متصدی روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست اعتقاد دارد که ما نیازی به انتقال آب بین حوضه‌ای نداریم و تنها وقتی آب به درستی استفاده شود و راندمان مصرف چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی به ۹۰ درصد رسید و باز هم آب نداشتیم، می‌توانیم به سراغ انتقال آب برویم.

متصدی در سخنان تازه خود تاکید کرد: البته گزینه های همچون بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات انتقال آب در شبکه های شهری و غیره در اولویت نخست قرار دارد.

وی با بیان اینکه هیچ اظهار نظر نهایی در خصوص موافقت یا مخالفت با پروژه انتقال آب خزر به سمنان و فلات مرکزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نشده است، اظهار کرد: کمیته ماده ۲ آئین نامه ارزیابی که مسئولیت بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ توسعه ای از جمله انتقال آب را بر عهده دارد تاکنون جلسات متعدی در ارتباط با این پروژه برگزار کرده است ولی همچنان روال بررسی مجوز ارزیابی پروژه ادامه دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: گزینه هایی همچون بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات در حوزه فلات مرکزی و سمنان به عنوان پیش شرط مطرح شده اند ولی تاکنون هیچ نتیجه قطعی اخذ و اعلام نشده است.

این مسئول افزود: تا تکمیل مطالعات ارزیابی و طی کلیه مراحل قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای کمیته ماده ۲ مندرج در آئین نامه ارزیابی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ اظهار نظر قطعی در این خصوص نخواهند داشت.

معاون سازمان محیط زیست در پایان تاکید کرد: حسب تعهد دولت و ضرورت اجرای قوانین و مقررات، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به عنوان سازمانی تخصصی، تنها بر اساس قوانین و مقررات و نظریات علمی و کارشناسی تصمیم گیری کند و از این رو جنجال های رسانه ای در تصمیمات تخصصی و کارشناسی بی تاثیر خواهد بود.

وی روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره انتقال آب خزر به سمنان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی گفته بود: سازمان حفاظت از محیط زیست اعتقاد دارد که ما نیازی به انتقال آب بین حوضه‌ای نداریم و صرفا به عنوان آخرین گزینه تامین آب مطرح خواهد بود.

سعید متصدی تاکید کرده بود: وقتی بازچرخانی آب نداریم، تصفیه آب و فاضلاب نداریم، ۲۵ تا ۳۰ درصد آب در شبکه‌های توزیع هدر می‌رود و کشاورزی که ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند، تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد راندمان آبیاری دارد این گزینه‌ها، گزینه تامین آب هستند و نه انتقال آب. چرا باید آب را با هزینه مترمکعبی ۱۰ هزار تومان منتقل کنیم و بعد ۴۰ درصد آن را هدر دهیم.

وی صراحتا اعلام کرده بود: تنها وقتی آب به درستی استفاده شود و راندمان مصرف چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی به ۹۰ درصد رسید و باز هم آب نداشتیم، آن‌گاه می‌توانیم به سراغ انتقال آب برویم.