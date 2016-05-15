وزیر اطلاع رسانی سوریه شهادت مصطفی بدرالدین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «عمران الزعبی» وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: شهدا و جانبازان مبارزه با تروریست ها، منبع محرک ما هستند.

وی افزود: ما صاحب این کشور هستیم و ذره ای از خاک این کشور متعلق به عربستان، قطر، ترکیه، اسرائیل و آمریکا نیست. همه کسانی که می خواهند وارد سوریه شوند باید کفش های خود را درآورده و در مقابل دروازه دمشق سر تعظیم فرود آورند.

الزعبی در ادامه تصریح کرد: اگر شهید مصطفی بدرالدین فرمانده عزیزمان بر ما برای نیل شهادت پیشی گرفت باید بدانند که همه ما آماده شهادت هستیم و این تقدیر ماست.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین به خانواده شهید بدرالدین، مقاومت و سید حسن نصرالله درود فرستاده و شهادت این عضو ارشد مقاومت را به حزب الله تسلیت گفت.

شیخ «احمد بدرالدین حسون» مفتی سوریه نیز در همین زمینه اظهار داشت که مردم و رهبران سوریه راستی و پایداری شهید بدرالدین را هرگز فراموش نخواهند کرد. وی گفت: ای ذوالفقار همواره در پی شهادت بودی و عاقبت آن را در کنار حرم سیده زینب (ع) یافتی تا به این ترتیب نشان دهی که ما تعرض به بارگاه شریف ایشان را نمی پذیریم.

حسون افزود: ما امت رسول الله (ص) هستیم و می گوییم که هیهات منا الذله

شایان ذکر است که «مصطفی بدرالدین» معروف به «ذوالفقار» از فرماندهان ارشد حزب الله بر اثر وقوع انفجار در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق به شهادت رسید.