شهادت «مصطفی بدرالدین» مقاومت را قدرتمندتر خواهد کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- سمیه خمارباقی: حزب الله لبنان با صدور بیانیه از از شهادت مصطفی بدرالدین به دنبال وقوع انفجاری مهیب در یک مرکز این گروه در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق خبر داد.

مصطفی بدرالدین از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در سال ۱۹۶۱ چشم به جهان گشود. او از همان دوران ابتدایی پیوستنش به جبهه مقاومت در لبنان سرسختانه به مقابله با جبهه مقابل یعنی رژیم صهیونیستی پرداخت. پس از اشغال کویت توسط صدام معدوم، تَنی چند از اعضای مقاومت از جمله شهید مصطفی بدرالدین در زندان کویت گرفتار شدند. وی از سال ۱۹۸۳ تا اوایل سال ۱۹۹۰ در زندان کویت اسیر بود.

شهید بدرالدین پس پایان دوران اسارت و آزادی از زندان کویت بار دیگر به لبنان بازگشت تا در جبهه نبرد حق علیه باطل نقش آفرینی کند. وی قصد داشت تا پس از آزادی از زندان کویت فرماندهی نیروهایی را که برای آزادسازی جنوب لبنان از اشغال صهیونیستها آموزش می دیدند، بر عهده گیرد. به مناسب شهادت مصطفی بدرالدین گفتگویی را با «جمیل ضاهر» رئیس موسسه الأمان لبنان انجام دادیم که مشروح آن از نظر می گذرد:

*دلایل ترور مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد حزب الله لبنان را در این برهه زمانی در چه می دانید؟

شهید بدرالدین یک مجاهد شجاع در صحنه نبرد محسوب می شد، وی همواره در جبهه مقاومت علیه استکبار حضور فعال داشت. علت این ترور به خاطر ضربات سنگینی است که تکفیری ها و رژیم صهیونیستی از جانب شهید بدرالدین دریافت کردند. انفجاری که رخ داد، بسیار شدید بود و برادران ما همچنان مشغول تحقیق پیرامون علت وقوع آن هستند لذا اکنون نمی توان درباره جزئیات این حادثه سخن گفت و باید در انتظار تکمیل تحقیقات بود.

ترور مصطفی بدرالدین ناشی از شکست تلاش های نظامی، قضایی و تبلیغاتی برای از بین بردن مقاومت و نمادهای آن است، انتظار می رفت کسانی که به دنبال نابودی مقاومت بودند در پی ناامیدی از تحقق خواسته شان به مرحله حذف فیزیکی نمادهای مقاومت روی بیاورند و این امر صورت گرفت.

*فکر می کنید عاملان ترور مصطفی بدرالدین چه کسانی هستند؟

من بعید نمی دانم گروهی که بدرالدین را به شهادت رساند همان گروهی باشد که عامل ترور «رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان بود.

*شهادت مصطفی بدرالدین چه تاثیری بر مقاومت حزب الله خواهد داشت؟

شهادت مصطفی بدرالدین نه تنها تاثیر منفی بر مقاومت لبنان نخواهد داشت بلکه بیش از پیش عزم حزب الله را در مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و تکفیری ها افزایش خواهد داد، تکفیری هایی که دارای یک ریشه و هدف هستند و آن از بین بردن مقاومت و اسلام واقعی است.