الیزه میزبان نشست فوق العاده/ عامل گروگانگیری پاریس هم داعشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، مردی که گفته می شود به گروه داعش منتسب بوده است شب گذشته با حمله به خانه یک افسر پلیس در حومه شهر پاریس – پایتخت فرانسه- وی و همسرش را به ضرب چاقو از پا درآورد.

گفته می شود که در این ماجرا، مرد ضارب ابتدا افسر پلیس را به قتل رسانده و بعد همسر و فرزند سه ساله وی را به گروگان گرفته است که البته کودک علیرغم شوک حاصل از قتل والدین آسیب جسمی ندیده است. لازم به ذکر است که در ادامه ماجرا مرد ضارب در درگیری با پلیس کشته شد.

منابع آگاه از روند تحقیق می گویند که به گفته شاهدان عینی، ضارب پیش از درگیری با نیروهای پلیس و به هنگام مذاکره با آنها بیعت خود را با داعش اعلام کرده است.

این حادثه درست یک روز پس از آن اتفاق می افتد که مردی افغان تبار با حمله به یک کلوب شبانه در شهر «اورلاندو» ایالت فلوریدای آمریکا ۴۹ نفر را به ضرب گلوله کشته و نزدیک به ۵۰ نفر را زخمی کرد.

در عین حال، حادثه دیشب در حالی اتفاق می افتد که فرانسه – کشوری که سال گذشته حادثه خونبار پاریس با ۱۳۰ کشته را پشت سر گذاشت- تحت تدابیر شدید امنیتی میزبان بازی های فوتبال یورو ۲۰۱۶ است.

در همین راستا، امروز سه شنبه «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه با وعده شفاف سازی در خصوص واقعیت ماجرا دستور برگزاری نشست فوق العاده در کاخ الیزه را صادر کرد.

در عین حال «برنارد کازنُو» وزیر کشور فرانسه نیز از حادثه اخیر که به مرگ یکی از نیروهای پلیس فرانسه منجر شد، ابراز تاسف کرد.