مشارکت حشدالشعبی در تامین امنیت/راه های منتهی به کربلا باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، رئیس کمیته امنیتی شورای شهر مقدس کربلا از باز بودن تمامی راه های منتهی به این شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش «عقیل المسعودی» رئیس کمیته امنیتی شورای شهر مقدس کربلا در سخنانی اظهار داشت: تا این لحظه خبری در خصوص مسدود شدن راه های منتهی به کربلا که مورد استفاده زائران است، نداشته ایم.

نیروهای حشدالشعبی عراق نیز در تامین امنیت زائران حرم امام حسین علیه السلام در روز دهم ماه محرم الحرام مشارکت دارند.

کریم الغزی یکی از فرماندهان حشدالشعبی در این رابطه گفت: محافظت از زائران و فراهم کردن امنیت آنان افتخار بزرگی برای حشدالشعبی است و نشان می دهد که حشدالشعبی و گروه های مقاومت اسلامی، یکی از ستون های اصلی در تامین امنیت کشور هستند.

گفتنی است شمار زوار شرکت کننده در مراسم عاشورای حسینی امسال به ۶ میلیون نفر می رسد که از ۲۵ کشور عربی و خارجی در این مراسم حضور یافته اند.