دعوت رسمی از ایران برای شرکت در نشست بحران موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، « رومن نادال» سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از دعوت رسمی مقامات فرانسوی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای حضور در نشست بین المللی بحران شهر موصل در عراق خبر داد.



بنا بر این گزارش، نادال همچنین گفت: نشست همکاری فوق در جهت تثبیت شرایط موصل، می بایست تمامی شرکای عراق را در چارچوب ائتلاف ضد تروریستی بر علیه گروه داعش دور هم جمع نماید. در همین راستا از ایران نیز برای حضور در این نشست دعوت به عمل آمده است.

کاخ الیزه برگزاری نشست بین المللی در خصوص بحران موصل را در روزهای ۲۰ تا ۲۵ اکتبر در پایتخت فرانسه تایید نموده بود.

