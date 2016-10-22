به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب شنبه در دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی و اعضای شورای سیاستگذاری همایش کتاب آرایی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، برگزاری چنین همایشی را یک کار جدید دانست و اظهار داشت: تا حالا به این موضوع به صورت منسجم پرداخته نشده است.

وی گفت: در نگارش یک کتاب ۵۰ درصد کار مربوط به محتوای آن و گاهی ۵۰ درصد مربوط به آرایش آن کتاب است لذا باید به این موضوع توجه بیشتری شود.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: اکنون در این زمان عرضه خوب یک محصول اهمیت فراوانی دارد و عرضه خوب یک کتاب می‌تواند جاذبه ایجاد کند.

وی تصریح کرد: گاهی در این خصوص زیاده روی‌هایی هم صورت می‌گیرد و محتوای داخل یک صفحه کتاب یا مجله‌ای بخش کمی از کاغذ را پر می‌کنند که این امر موجب هدر دادن کاغذ می‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه افراط در موضوع کتاب آرایی اشتباه است، ادامه داد: عرضه مطالب امری مهم است و باید بتوانید این امر را به سمت کلاسیک شدن پیش ببرید.

وی با اشاره به اینکه گاهی طرح کتاب با محتوای آن تضاد دارد، افزود: متأسفانه توجه به کتاب در حال حاضر کم شده است.

این مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: کسانی تصور می‌کنند ابزاری مانند اینترنت و موبایل می‌توانند جای کتاب را بگیرد در حالی که هیچ چیز چه امروز و چه در آینده نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش اقدام خوبی است اما باید دست روی جزئیات بگذارید و تنها به کلی گویی اکتفا نکنید.