به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی غروب شنبه در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی، اظهار داشت: طبق آموزشهای مختلف هنری توسط دفتر تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای حوزوی طی سالیان گذشته این احساس به وجود آمد که ظرفیت عظیم هنری در حوزه وجود داد.
وی گفت: در بخش هنر ظرفیت بالایی در حوزه وجود دارد که میتوان از آن برای ترویج و تبلیغ دین استفاده و از ابزار هنر برای انتقال مفاهیم دینی استفاده کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: با تأسیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات طی سالیان گذشته تلاش شده تا از اساتید و فعالان عرصه هنر در زمینههای مختلف استفاده شود.
وی از تشکیل انجمنهای ادبی و هنری که در شأن روحانیت است خبر داد و گفت: در بخشهای مختلفی مانند ادبیات، شعر، فیلم نامه نویسی و نقد فیلم فعالیتهایی صورت گرفته است.
حجت الاسلام واعظی تصریح کرد: جشنوارههایی را برای شناسایی و بروز استعدادهای هنری در حوزه برگزار کردهایم که از آن میتوان به جشنواره هنر و تبلیغ اشاره کرد.
وی گفت: در آستانه دومین جشنواره هنر و تبلیغ قرار داریم که بیشتر روی کتاب آرایی متمرکز است و در دو بخش پژوهشی و ارائه آثار برگزار میشود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: تلاش ما در بهره گیری از هنر در عرصه کتاب و کتاب خوانی، رونق آن و افزایش مخاطبین کتابهای مذهبی است.
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