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۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۳

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی:

ارسال ۴۰۰ اثر در حوزه تجسمی به دومین جشنواره هنر و تبلیغ

ارسال ۴۰۰ اثر در حوزه تجسمی به دومین جشنواره هنر و تبلیغ

قم - رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی گفت: نزدیک به ۴۰۰ اثر در بخش تجسمی و ۵۰ اثر در حوزه نظری به دومین دبیرخانه جشنواره هنر و تبلیغ ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی غروب شنبه در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی، اظهار داشت: فرهنگ مطالعه با توجه به توسعه رسانه‌ها مورد تهدید قرار گرفته است لذا رونق کتاب خوانی انگیزه نخست ما برای برگزاری همایش هنر و تبلیغ است.

وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه لازمه بالندگی جامعه و عنصر تمدن ساز است، افزود: حوزه کتاب آرایی می‌تواند نقش دعوت کننده و ترغیب کننده داشته باشد.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: کتاب آرایی از دیرپاترین هنر اسلامی بوده است و می‌تواند نقش تأثیرگذاری ایفا کند.

وی با اشاره به برگزاری چنین همایشی، ابراز داشت: در حوزه نظری و پژوهشی حدود ۵۰ اثر و در حوزه تجسمی نزدیک به ۴۰۰ اثر ارسال شده است که پیش بینی می‌شود این تعداد به هزار اثر برسد.

حسنی با اشاره به اینکه استقبال خوبی از جشنواره هنر و تبلیغ صورت گرفته است، گفت: چندین نمایشگاه در حاشیه این همایش برگزار و ناشرین، طراحان و مؤلفین مخاطبین اصلی این همایش خواهند بود.

کد مطلب 3803032

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