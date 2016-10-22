ارسال ۴۰۰ اثر در حوزه تجسمی به دومین جشنواره هنر و تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی غروب شنبه در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی، اظهار داشت: فرهنگ مطالعه با توجه به توسعه رسانه‌ها مورد تهدید قرار گرفته است لذا رونق کتاب خوانی انگیزه نخست ما برای برگزاری همایش هنر و تبلیغ است.

وی با بیان اینکه فرهنگ مطالعه لازمه بالندگی جامعه و عنصر تمدن ساز است، افزود: حوزه کتاب آرایی می‌تواند نقش دعوت کننده و ترغیب کننده داشته باشد.

رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: کتاب آرایی از دیرپاترین هنر اسلامی بوده است و می‌تواند نقش تأثیرگذاری ایفا کند.

وی با اشاره به برگزاری چنین همایشی، ابراز داشت: در حوزه نظری و پژوهشی حدود ۵۰ اثر و در حوزه تجسمی نزدیک به ۴۰۰ اثر ارسال شده است که پیش بینی می‌شود این تعداد به هزار اثر برسد.

حسنی با اشاره به اینکه استقبال خوبی از جشنواره هنر و تبلیغ صورت گرفته است، گفت: چندین نمایشگاه در حاشیه این همایش برگزار و ناشرین، طراحان و مؤلفین مخاطبین اصلی این همایش خواهند بود.